Atacaron a golpes a un docente en su casa de Ringuelet

Emiliano (44) es un artista plástico que se dedica a la docencia en varias escuelas de nuestra ciudad. Ayer estaba trabajando en su casa de Ringuelet, situada en la calle 5 entre 511 y 512, cuando la inseguridad dibujó una mueca de sorpresa en su rostro.

Dos delincuentes, uno robusto con la cara tapada y el otro con un arma de fuego, se abalanzaron sobre él cuando salía del baño. Era cerca de la una del mediodía. Habían entrado por una ventana que no tiene rejas.

“Por suerte estaba solo. Me empezaron a pegar de una. Con el arma en la cabeza, hasta que se rompió”, recordó Emiliano en diálogo con este diario.

Según el docente, hubo un forcejeo y los ladrones huyeron a la carrera. Pero él los siguió.

“Los corrí y se me perdieron de vista. Eran jóvenes. De 18 años o un poco más. Yo estaba todo ensangrentado por los golpes y se ve que con el esfuerzo, me desmayé. De eso no me acuerdo nada, pero me dijeron los vecinos, que me vinieron a asistir. La verdad, se portaron muy bien conmigo”, amplió su testimonio.

Cuando se recompuso un poco, Emiliano volvió a su domicilio, que es alquilado, y comprobó que no estaba su computadora personal, donde guarda todo su material educativo y fotos familiares.

“Les pido que me la devuelvan, aunque sea el contenido en algún dispositivo. Es de gran importancia para mi”, suplicó.

La denuncia quedó radicada en la comisaría sexta, que ahora quedó a cargo de la investigación. No se descarta que los delincuentes sean del barrio, porque estaban a pie.

Según pudo saber este diario, Emiliano da clases en el Normal 1, en el Normal 3, en las escuelas 67, en la 68, en el Conservatorio Gilardo Gilardi y en la Media 4 de City Bell.

“En medio de la golpiza, creo que me gatillaron. Escuché el ruido. Y en un momento, con tanta sangre, no sabía si me habían baleado. Gracias a Dios ni mi hijo de 14 años, ni mi pareja estaban en casa”, concluyó.