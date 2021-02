La Justicia le dio la razón a vecinos de La Plata que reclamaron por el servicio de ABSA

La justicia de La Plata dio curso al amparo contra ABSA que presentaron vecinos afectados por la falta de agua. Como se publicó anteriormente, el reclamo de los usuarios fue acompañado por el diputado provincial Daniel Lipovetzky.

La medida la determinó el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de La Plata y según la resolución a la que accedió este diario, esta medida cautelar ordena a Aguas Bonaerenses S.A. brindar el servicio de agua potable y de no ser posible la empresa prestataria tendrá que entregar bidones de agua potable a los afectados que participaron del amparo.

Entre los fundamentos del reclamo se indicaba que "esta problemática torna la vida habitual de muy difícil desenvolvimiento ya que el agua potable es necesaria para aspectos básicos, ya sea para alimentación, higiene entre otros", y que esta situación "se ve agravada en esta época del año en que el calor torna a dicho bien como de primera necesidad", sin perder de vista su importancia en el marco de la emergencia sanitaria que rige a causa de la pandemia de COVID-19, lo cual, según señalan, "implica una puesta en riesgo de gran parte de la población por no poder cumplir con un aspecto básico de la prevención".

Los vecinos que firmaron el pedido ante la Justicia corresponden a distintos puntos de La Plata, entre los que se encuentran Tolosa, Villa Elvira, Plaza Moreno, Plaza Azcuénaga.

Al respecto, el legislador Lipovetzky expresó que "la gestión de ABSA en La Plata no hace más que poner en duda nuestra idea de que vivimos en el siglo XXI. Es un gran paso que hemos dado junto a los vecinos que hace años pagan por un servicio que no se brinda o bien se hace en pésimas condiciones".



“Estamos hablando de un servicio esencial para cualquier humano. Algo que no debería ser un problema, sino que deberíamos estar enfocados en políticas vinculadas al desarrollo de la ciudad, generación de industrias del conocimiento", sostuvo.

También destacó la importancia de que más vecinos de la ciudad se sumen a la firma del petitorio para que el reclamo tenga alcance a todos aquellos que más lo necesitan: "Es una lucha que recién empieza y es importante que se sumen todos los vecinos, que se comuniquen conmigo a través de mensajes en mis redes sociales o mensajes privados para que puedan acceder al mismo amparo y obtener agua potable, en las cantidades y condiciones que corresponden".



Al mismo tiempo, el legislador le apuntó al gobierno bonaerense: "Es muy lamentable que el gobierno de la provincia no tome cartas en el asunto. Nosotros tenemos la obligación de velar por los intereses de los platenses.”



Por último resaltó que "el acceso al agua potable es un derecho fundamental para la vida de las personas y para el desarrollo de las comunidades"