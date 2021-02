Wanda Nara salió al cruce de las críticas y levantó polvareda en las redes

En medio de las celebraciones por San Valentín y los mensajes de amor para su pareja Mauro Icardi, Wanda Nara aprovechó el momento para recoger el guante y responderle a quienes la criticaron por su cuerpo. La reacción de la blonda levantó polvareda en las redes sociales.

"Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente. Mi cuerpo vivió cinco embarazos, cinco cesáreas. Y, aunque podría permitírmelo, ninguna extensión de piel, ninguna lipo", dijo Wanda en respuesta a comentarios sobre su figura.

"Esperé....Bajé cinco veces de peso. Escuché críticas y más críticas, casi siempre de mujeres. Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige qué hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor", deslizó Wanda.

Y agregó que "nunca me lastiman las críticas, todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco...Lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad: eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque".

"Muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad, esta te gana o te pierde para siempre. Buen San Valentín a todos", escribió.