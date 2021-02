Lincharon a un acusado de violar a sus hijos y está muy grave en terapia intensiva

Vecino del barrio San Carlos, en la ciudad de Vedia, en el interior de la provincia de Buenos Aires, golpearon hasta dejar muy grave a un hombre al que consideraban violador de sus dos hijos y, en ese contexto, responsable del suicidio de una menor de 16 años.

Durante los incidentes se causaron destrozos en una vivienda que, según una versión, no sería la del hombre señalado.

El hecho ocurrió en las últimas horas en el barrio donde según los vecinos el acusado habría abusado sexualmente de un hijo con autismo y una hija de 16 años que recientemente se quitó la vida.

Según versiones, ya se habían radicado denuncias contra el acusado, que no fueron investigadas, situación que motivó la bronca de los vecinos y una pueblada.

El hombre recibió toda clase de golpes y fue trasladado en grave estado y con custodia policial al HIGA de Junín donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en Asistencia Mecánica Respiratoria.

A través de la red social Facebook, una vecina de Vedia compartió fotos del estado en el que quedó la casa de su madre y aseguró que ocasionaron destrozos en el lugar equivocado. "Repudio el abuso sexual pero se les fue la mano, no nos merecíamos esto mi mamá y yo, destrozaron la casa que, con tanto esfuerzo, estábamos haciendo, alquilamos toda la vida y este año íbamos a mudarnos". Tras la furia vecinal que se desató en el barrio San Carlos de Vedia y la brutal golpiza a un hombre acusado de violar a sus hijos, el colectivo de mujeres del distrito publicó en la red social Facebook el repudio al hecho violento.

En tanto, el colectivo de mujeres del distrito de Leandro N. Alem repudió los hechos r al señalar que "No estamos de acuerdo con la 'justicia por mano propia'". Por otro lado destacaron que "este hecho no fue de común acuerdo, ni con el pueblo ni con la mayoría que

asistió a la marcha. Nuestra consigna permanente es la de exigir a los organismos estatales correspondientes no

solo justicia por todas las mujeres violentadas que han sido silenciadas, sino que exigimos a todos y todas los/ las representantes electos la formación, el compromiso y la puesta en marcha de políticas de transformación profunda en la defensa y protección de nuestros derechos. Las calles son nuestras. Las decisiones son de ustedes. Ni una más!", dijeron en un comunicado.