La pesadilla de una jubilada y su nieta mientras dormían: las maniataron para robarles

Una jubilada de 72 años vivió una pesadilla junto a su nieta esta madrugada en La Plata. Fueron sorprendidas por delincuentes mientras dormían, las amenazaron y maniataron.

El hecho ocurrió en una vivienda de 22 entre 77 y 78 en Altos de Lorenzo. La mujer le contó a ELDIA.COM que "se metieron por un ventiluz de la cocina, yo sentí el ruido pero al principio pensé que era cualquier sonido habitual de los que hay de noche como choques y no les presté atención".

"Estábamos dormidas y cuando desperté tenía la boca tapada y un tipo que me decía que no gritara", agregó.

"Nos amenazaron con que nos quedáramos calladas y que no realizáramos la denuncia. Me pedían 30 mil dólares y la plata que ellos decían que tenía en el banco, lo cual yo no tengo al ser jubilada. Me llevaron 25 mil pesos y algunas pertenencias", dijo angustiada.