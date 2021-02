Fuerte reclamo de justicia por el ataque mortal de dos perros a un jubilado

Vecinos de Jacinto López, el jubilado de 87 años que murió el pasado lunes a raíz del ataque de dos perros pertenecientes a una vecina lindera, se manifestaron ayer frente a la vivienda de la víctima con la intención de reclamar justicia y para pedir a las autoridades municipales que se ponga bajo custodia a los dos animales, ya que creen que continúan viviendo en el barrio.

Pasadas las 16, en la cuadra de 124 entre 17 y 18 de Berisso, una barricada compuesta por palos y cubiertas prendidos fuego, carteles de papel con la palabra “Peligro” y un paño de tela con la leyenda “Justicia para el abuelo Jacinto López”, exponían el descontento de los vecinos por lo sucedido con un vecino al que todos apreciaban “muchísimo”, según dijeron.

“Perdimos a un gran vecino. Sin duda representan una amenaza para todos. Si es que provocaron la muerte de Jacinto creo que cualquiera de nosotros puede convertirse en una víctima fatal de estos animales. Quizás uno que es una persona adulta se pueda defender pero qué puede hacer un niño en esa situación, por ejemplo”, precisó a este diario un vecino de la cuadra.

En tanto, una amiga de la víctima recordó entre lágrimas que le tocó realizar una de las tareas “más duras” de su vida: servir cómo testigo para reconocer el cuerpo.

“Como no soy familiar, me pidieron que entrara a ver el cadáver. Estaba todo mordido. Por todos lados tenía heridas. Me dolió mucho tener que pasar por esa situación después de haber sido amigos durante tantos años. Siento mucha bronca”, admitió Cecilia Bermúdez.

Sobre el episodio, Eduardo Martínez, ahijado de Jacinto, contó a este diario que el cuerpo sin vida del jubilado fue hallado por el hijo que vivía con él. “Cuando llegó, se encontró con que su papá estaba tirado en el suelo. Eso pasó a eso de las 20.30. Lo fue a tocar y no respondía. Al lado suyo, también muerta, estaba la perrita que jacinto tanto quería”, relató.

Y añadió: “Lo que nosotros suponemos es que mi tío vio que estaban atacando a su perrita y corrió a rescatarla. Creemos que en ese momento los perros le saltaron encima, lo tiraron al piso y lo mordieron. Actuaron de la forma que los han criado. Si fueron agresivos es porque eso les enseñaron”.

Por su parte, una ahijada de Jacinto precisó que tras encontrarse con su padre muerto, el hijo intercambió unas palabras con la vecina del fondo. “Le dijo ‘Ya llamé a la policía’ y se metió en la casa. Cuando mi primo quiso volver a ver a su papá se encontró con la policía científica que se lo impidió”, detalló. Añadió al respecto que no era la primera vez que Jacinto había sido atacado por “los perros del fondo”.

“Sus hijos cerraron con maderas luego de que uno de los animales le mordió el brazo a principios del 2019”, indicó la familiar.

Según consta en la autopsia que ordenó realizar la fiscalía, Jacinto López murió a raíz de una serie de heridas provocadas en el marco de un ataque canino. En base a los testimonios recolectados por los investigadores, el ataque habría sido perpetrado por dos perros, uno mestizo y un boxer, pertenecientes a una vecina lindera quien se encuentra imputada por el hecho.

“Es muy injusto lo que le sucedió a Jacinto porque él amaba a los perros. No tenemos nada en contra de los animales pero sí pedimos que se los lleven porque representan un peligro para todos y que se castigue la falta de responsabilidad por parte de los dueños”, dijo la ahijada.