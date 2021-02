“Patria y vida”, la canción de protesta que inflama a Cuba

Una canción de protesta incisiva de raperos cubanos viralizada en redes sociales generó una airada respuesta oficial en La Habana y polariza la pugna cultural sobre la situación en Cuba.

El tema “Patria y Vida”, que se acerca a las dos millones de reproducciones en YouTube en una semana, es considerado una provocación por el gobierno socialista.

Granma, el principal diario del país, dijo en un artículo que es una “burda injerencia política” en la soberanía nacional.

Al punto que desató una respuesta del presidente Miguel Díaz-Canel y reacciones de casi toda la clase política, periódicos y noticieros oficiales de la isla.

La canción también antagoniza las redes sociales, donde muchos viralizan la divisa “Patria y Vida” mientras otros siguen apegados a la histórica “Patria o Muerte”, consigna acuñada por Fidel Castro.

Grabado en La Habana y Miami, en el video intervienen desde Florida el exitoso dúo Gente de Zona, los cantautores Descemer Bueno y Yotuel Romero -del grupo Orishas-, y en Cuba los raperos Maykel Osorbo y El Funky.

Con refranes de crítica contra el gobierno, la pegadiza canción proclama que “el pueblo se cansó de seguir aguantando”. Y que espera “un nuevo amanecer”.

El video alude además a íconos patrios como José Martí y al más reciente y disidente Movimiento San Isidro, con imágenes de la manifestación de cerca de 300 artistas independientes el 27 de noviembre pasado en La Habana.

Por cuarta vez desde que se estrenó el video, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel reaccionó en Twitter apelando como contraofensiva a otros artistas cubanos.

“Tu canto provocador ni me asusta, ni me advierte; sé que mientras el sol fuerte de la dignidad irradie, aquí no se rinde nadie, Socialismo, Patria o Muerte”, dice una estrofa de la décima de Tomasa Quial, una popular poeta repentista elogiada por el mandatario.

Días antes el presidente había invocado a otro peso pesado del acervo cultural cubano, Silvio Rodríguez. “Así se canta a la Patria”, sentenció el mandatario.

La canción irrumpe en Cuba en momentos en que las demandas de la sociedad civil han aumentado en los últimos meses debido en parte a la reciente llegada de internet a la isla, apenas popularizado en 2018. (AFP)