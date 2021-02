La esposa del Chapo y el paso de la oscuridad al estrellato: crónica de un final anunciado

A pesar de su estatus como la esposa del capo del narcotráfico más famoso del mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Emma Coronel Aispuro llevaba una vida discreta hasta que su esposo fue encarcelado de por vida.

Entonces, repentinamente, se convirtió en una figura en redes sociales. Por caso, en Instagram tiene más de medio millón de seguidores pese a haber subido solo cinco fotos.

Hubo rumores de que lanzaría una línea de ropa. Incluso de una aparición en un reality show dedicado a las familias de los narcos.

Las acciones de Coronel no pasaron inadvertidas. Tras ser arrestada el lunes bajo cargos de asociación ilícita para la distribución de drogas, muchos se preguntaron si al ganar protagonismo se había convertido en un objetivo de las fuerzas policiales.

Su comportamiento llamó la atención en parte porque había llevado una vida discreta hasta el momento en que fue parte de un extenuante juicio que atrajo los reflectores internacionales. Pero sus acciones violaron las reglas no escritas para los familiares, especialmente los cónyuges, de llevar una vida recatada.

A fines del año pasado, la periodista de investigación mexicana Anabel Hernández -quien ha escrito a fondo sobre el cártel de Sinaloa- aseguró que una fuente le informó que a la madre de Coronel, Blanca Aispuro, así como a los hijos de Guzmán, les preocupaba el rumbo que estaba tomando la vida de Emma. Temían que le pudiera pasar algo “malo”.

DOLIDA Y SONRIENTE

Guzmán había estado casado en varias ocasiones; y como quedó claro durante su juicio en Nueva York, estaba lejos de ser un esposo fiel. Sentada en el juzgado, Coronel escuchó el testimonio de una mujer que detalló cómo ella y Guzmán habían escapado dramáticamente de un operativo de la Marina Armada de México en uno de sus escondites.

Describió haber salido apresuradamente de la cama, localizar una compuerta secreta y escapar por un túnel de drenaje, siguiendo a Guzmán, quien se encontraba desnudo.

Coronel se presentó todos los días con una sonrisa, lanzándole besos a Guzmán, pero “en realidad lo que me dicen es que estaba muy, muy enojada y muy dolida”, relató Hernández. “Y así, cuando concluyó el juicio, ella lo que decidió es vengarse y la manera de vengarse es hacerle ver a su marido de lo que se estaba perdiendo”.

Coronel, de 31 años, nació en San Francisco pero creció en la sierra de Durango que colinda con Sinaloa, una región pobre conocida como el Triángulo Dorado.

HIJA DE UN NARCO

Coronel y Guzmán se casaron en 2007, cuando ella tenía 18 años. Él tenía 50 y era uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. “Imagino que ella no tenía muchas opciones en realidad para decirle no, no me caso con usted”, declaró Hernández.

Durante un tiempo, el padre de Coronel, Inés Coronel Barreras, supuestamente estuvo a cargo del traslado de marihuana del cártel de Sinaloa hacia Arizona. En 2013 fue arrestado junto a uno de sus hijos y varios otros hombres en una bodega en la que también se localizaron armas y cientos de kilos de marihuana en Agua Prieta, Sonora, limítrofe con Douglas, Arizona.

Por varios años, la única foto pública de Emma Coronel era una imagen de 2007, cuando fue coronada como reina de belleza en un festival en Canelas, lugar donde creció.

Después de su boda, desapareció de la vida pública hasta 2011, cuando se conoció que había dado a luz a sus hijas gemelas en el condado de Los Ángeles. El 22 de febrero de 2014, Coronel estaba con Guzmán y sus hijas en el puerto de Mazatlán, en el Pacífico, cuando la Marina arrestó a “El Chapo”.

Guzmán fue enviado a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, a las afueras de la Ciudad de México, mientras sus abogados luchaban en contra de su extradición. El 11 de julio de 2015, Guzmán escapó por un túnel de más de un kilómetro que fue construido directamente hasta la ducha de su celda.

En enero de 2016, la Marina mexicana capturó nuevamente a Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. El Chapo fue luego extraditado a EE UU, pero no antes de que Coronel estuviera involucrada en el plan de un nuevo intento de fuga, que nunca se materializó.

También sorprendió su amabilidad con los periodistas y el comunicado que publicó, tras la condena de Guzmán, agradeciendo a los abogados de su esposo, a su madre y a su hermana por cuidar de las gemelas mientras ella acudía al juicio. Había optado por salir de las sombras.