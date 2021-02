Zielinski pide ir "partido a partido" pero sabe que "Racing será una buena medida"

Este mediodía el DT de Estudiantes Ricardo Zielinski brindó una conferencia de prensa para dar cuenta de cómo está su equipo para enfrentar a Racing, el próximo domingo a las 19:20 en UNO. El entrenador dijo que "todos los partidos son difíciles. Aspiro a que mi equipo juegue bien y sostenga este camino que estamos transitando. Racing tiene grandes jugadores, será una buena medida".

Sobre el excelente arranque de campeonato sostuvo: "Estamos en proceso de construcción de un equipo. Hay muchas cosas buenas y otras para corregir. Esto recién arranca, tenemos que ir partido a partido. Es bueno que hayamos empezado sumando para trabajar un poco mas tranquilos". Y aclaró que "no soy de sacar conclusiones rápidas, tendrán que pasar unas fechas y ahí sabremos para qué estamos".

Zielinski, sin ser del "riñón del Club", e incluso desde antes de su confirmación como DT del Pincha, siempre tuvo el apoyo de los hinchas, que le demuestran día a día su cariño. Más allá del arranque triunfal. "Estoy muy agradecido a la gente de Estudiantes por como me recibieron", dijo, pero es consiente que "será a futuro por la cosecha de resultados que sostengamos la imagen. Así es en el fútbol argentino. Mientras ganes sostenés una imagen positiva y si no lo hacés se complica". También contó que "independientemente que nuca tuve nada que ver con el club sí participé con gente de Estudiantes que me enseñaron un montón de cosas. Desde la Bruja Verón, Bilardo, Pachamé, Manera y hasta Sabella, siempre tratamos de aprender de ellos porque me parecía que era el camino que a mí más me gustaba. Siempre estuve cerca de esa gente.

especto al juego que emplea el Pincha resaltó que "permanentemente rompemos el doble cinco, son situaciones que uno maneja durante el partido. No jugamos siempre directo, tratamos de salir por abajo cuando se puede y tener la pelota. El rival a veces te hace jugar diferente y obliga a cambiar el sistema". En ese sentido aseguró que "los jugadores están predispuestos a aprender y trabajar. Hay un grupo de trabajo muy serio. Sin esfuerzo yo no encuentro un camino para mejorar, siempre pregono eso".

Si bien no confirmó a los once que se medirán con la Academia, dijo que "David Ayala tiene una molestia, veremos cómo evoluciona. Seguramente mañana definiremos el equipo". También habló del lesionado Mauricio Guzmán: "Se está recuperando de una lesión, es un jugador con muy buena proyección. En la medida que se recupere y tenga un nivel superior, tendrá la oportunidad". Por otro lado, sobre Agustín Rogel dijo que "viene a sumar, es un jugador interesante, esperemos que nos ayude a generar más competencia en su puesto".