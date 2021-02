Los misterios de La Plata: nuevo libro sobre la masonería y el Cementerio de la Ciudad

Ciudad y Necrópolis: Las huellas de la Masonería en La Plata, es el nuevo libro que acaba de ser editado y publicado y que trata un tema que siempre se consideró "misterioso" en la capital bonaerense. El texto fue escrito por la Guía Turística e investigadora Histórica local, Cristina Espinosa, y por el Periodista y Escritor, Hugo Mársico.

Desde sus conocimientos en la materia, en especial relacionados con sus guiadas al Cementerio Platense, Espinosa cuenta pormenores de este tema, que es como un misterio en la Capital Bonaerense, en una entrevista que le realizó Mársico.

En la oportunidad la entrevistada cuánta sobre la historia mundial de la Masonería, en Argentina y en particular en nuestra ciudad; brinda detalles sobre las actividades y símbolos masónicos; habla de la relación de las mujeres con las Logias; y, de su especialidad, la Necrópolis local, a donde hay marcas de personalidades masónicas, mezcladas con otras que no lo son.

El libro cuenta con el prólogo de Fernando Santolaria, que es Maestro Masón de la Logia La Plata 80, con auspicio de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones; siendo impreso por la Editora Abarcar Ediciones.

LA OBRA

En diálogo con El Día, Cristina Espinosa dijo que "la historia de la Ciudad de La Plata es apasionante; el Dr Dardo Rocha la fundó de la nada y en cada museo, paseo público, calles, iglesias, edificios, monumentos, Cementerio, hay una historia para contar, por esa razón me encanta estudiar y luego sin ser Platense contarle a éllos lo que significa vivir en tan maravillosa Ciudad".

Con relación a por qué se interesó en la Masonería, señaló que "me interesó porque la historia de La Plata está ligada a la Masonería ya que el fundador era Masón y se rodeó de masones, a quienes invitó a la nueva Capital a donde estaba todo por hacerse. Dejaron su sello en el diseño de la Ciudad, en el Cementerio y en otros sectores, y todavía siguen estando presentes en la región".

Con relación a las guiadas que realiza en la parte histórica del Cementerio hace 10 años destacó que "la pandemia nos paralizó un poco pero próximamente trataremos de retomar. Allí realizo dos tipos de guiadas, una con personalidades de la Ciudad que no fueron masones y otra con quienes si lo fueron; pero el público más masivo es cuando se trata de masonería".

Por su parte, Hugo Mársico destacó que " A quienes nos apasiona la Ciudad de La Plata y su historia, y hemos investigado, escrito o brindado charlas sobre ella, de manera constante nos encontramos que en su historial surge la masonería y la inquietud de la gente de conocer más al respecto; claro que siempre el tema estuvo rodeado de misterio al contar la masonería con logias secretas, aunque en la actualidad salen un poco más a la luz.

En lo personal no soy masón ni he estado en contactos con miembros de la masonería, al menos que me lo hayan dicho, ya que es la única manera de identificarlos; si he participado en charlas y leí sobre la cuestión".

Agregó que "Sobre Cristina tenía conocimiento de sus guiadas en el Cementerio sobre Masonería pero no la conocía personalmente. Un día estuvimos en una reunión de Instituciones y nos invitó a una guiada un sábado a la noche. Linterna en mano fuí, con las reservas del caso, y cuando hicimos el recorrido y la escuché hablar del tema pensé, esta señora debería publicar sus conocimiento".

" Luego de unos días nos reunimos y le propuse hacer un libro, algo que ella tenía pendiente, tipo reportaje. Luego de unos días me dijo que si y allí comenzamos un trabajo que nos llevó dos años hasta que en estos días salió a luz", finalizó diciendo Mársico.

LOS AUTORES

Con relación a Cristina Espinosa, hay que señalar que "es uruguaya y desde muy joven se radicó en La Plata. Cómo se dijo es investigadora Histórica y Guía Turística, con especialidad en las personalidades y arquitectura del Cementerio local, a donde realizó guiadas durante una década. También brindó charlas y conferencias en La Plata, en provincias argentina y a nivel Internacional en Uruguay, España y Portugal".

En cuanto a Mársico se puede decir que "nació en la Plata, que es Periodista y Escritor. Es autor de tres libro: Apuntes sobre la Ciudad de La Plata Mitos y Realidades (2008), Historias de la Ciudad de La Plata (2018) y La Noche del Secuestro (2020, ficción). Fue cronista en los diarios La Gaceta y El Dia. Ex Concejal de la Ciudad. Es Vicepresidente del Círculo de Periodistas de la Pcia de Bs As".

El libro será presentado próximamente, y ya se puede acceder en Librería La Normal, de avenida 7 nro 1125 entre 55 y 56 o por email reservalibromasonerialaplata@yahoo.com