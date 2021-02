Brutal y millonario asalto a productor agropecuario de 77 años en Poblet

“La zona oeste no está liberada. Está olvidada”, dijo uno de los organizadores de la reunión que antenoche organizaron comerciantes y vecinos de Olmos hartos del delito (ver aparte), pocas horas antes de que cerca de allí un productor agropecuario de 77 años fuera salvajemente atacado por una banda de polichorros que le robó casi un millón de pesos y lo abandonó en condiciones que pudieron costarle la vida. “Zafé porque llegó ella”, dijo ayer a este diario Edgardo Luis Traversaro, con la oreja vendada, la cara marcada por los golpes y señalando a su hija, quien lo rescató gracias a un llamado y la intuición de su cuñada.

Todo pasó alrededor de la 1 de la mañana de ayer en el campo situado en el kilómetro 70 de la ruta 36, en Poblet, donde Traversaro vive desde que nació. Esa noche estaba solo ya que su mujer había ido a dormir a lo de su hija Claudia, no muy lejos de allí, porque a la mañana tenía turno para hacerse unos estudios. A Edgardo lo sobresaltaron unos golpes en la puerta y las voces de hombres que gritaban “policía, esto es un allanamiento”.

“Yo les dije ‘qué allanamiento, váyanse de acá’ y llamé a mi hijo, pero él no atendió y estos tipos entraron”, contó Traversaro. Lo hicieron, se cree, tumbando las pesadas puertas de madera con arietes como los de la fuerza. Recordó el productor que eran tres y no usaban uniformes, aunque sí gorritas, barbijos y ropas oscuras. Estimó también que eran jóvenes, de entre 20 y 25 años, sobre todo por la agilidad: “Saltaban de un lado para el otro; eran un resorte”, apuntó, sin pasar por alto que “dos estaban callados, pero uno era re loco. Me decía ‘dame la plata o te quemo’ y me pegaba culatazos en la cabeza”.

Dejaron claro desde el arranque que estaban dispuestos a todo. Aunque Edgardo no tenía chances de enfrentarlos, igual lo sujetaron con precintos dobles a una silla y lo tiraron para atrás, con la espalda pegada al piso. “Los barrotes de la silla me apretaban la columna y les pedía que me aflojaran las ataduras, pero nada”. Uno los delincuentes le ordenó también que no lo mirara porque “me conocés”, argumentó. El hombre no reconoció a ninguno, pero está seguro de que tenían datos certeros, como también sospecha que son o fueron policías.

“Fueron derecho a un sótano... ¿cómo sabían que hay uno acá?”, se preguntó. De ahí se llevaron 355 mil pesos que estaba guardados en un sobre de nailon, dentro de una caja de helados de tres kilos. En total, y después de romper colchones y dar vuelta la casa, robaron 750 mil pesos (incluidas las jubilaciones de Edgardo y su mujer); una escopeta, un revólver 38 largo que era de su abuelo; armas, relojes y binoculares, entre otras cosas.

“Yo había vendido unos animales hace un año, le había prestado plata a mi hijo para una cosechadora y el resto lo dejé acá porque le desconfío a los bancos”, explicó, lamentando que la banda arrasó hasta con las monedas. Mientras eso pasaba, la nuera de Edgardo advertía su llamada perdida y le sugería al marido que lo contactara, porque podía estar pasando algo malo. Tras varios intentos fallidos por comunicarse- Edgardo no atendía el celular ni el teléfono fijo- el hijo llamó a la hermana, que vive cerca, y le pidió que fuera a ver qué pasaba. Ella, Claudia, fue con su madre en la camioneta. “Cuando vi que había luces prendidas a las 2 de la mañana apagué las luces de la camioneta, le dije a mi mamá que se escondiera en el maizal y me acerqué por atrás”. Claudia estaba armada. “Es que a mi me pasó algo así hace 20 años y estoy decidida a proteger a mis padres. Lástima que esta vez no pude”, lamentó. Al irrumpir en la casa confirmó que los intrusos se habían ido y rescató a su padre, no con poco esfuerzo. Luego llamaron a la policía y a una ambulancia que no llegó nunca, por lo que en una camioneta llevaron a Edgardo al hospital de Romero. Pasó ahí seis horas, y algunas más entre despachos policiales y arreglando el desastre que dejaron los ladrones, que, entre otras cosas, rompieron hasta el cielorraso.

“Yo no quiero matar a nadie, pero estoy dispuesta a defender a mi familia. Por eso tengo un arma”

Claudia Traversaro

Hija de la víctima

“El tipo me decía ‘hijo de puta’ y me pegaba en la cabeza. Sinceramente, pensé que se terminaba todo acá”, reconoció en un mano a mano con este diario.

A su lado, Claudia coincidió en que le salvaron la vida porque “mi cuñada se dio cuenta y nosotras llegamos rápido, pero esto le alteró su rutina. Ahora tiene que irse de este lugar en el que vivió toda la vida, y eso es triste”.

Horas antes, en 197 y 45, decenas de vecinos se quejaban por la violencia extrema: “Robos hubo siempre, pero con esta violencia no”, lanzaron varios.