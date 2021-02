Dalma Maradona volvió a apuntarle a Matías Morla: "Aunque sea muy difícil vos también vas a caer"

Dalma Maradona volvió a explotar contra quien fuera el abogado de su padre, Matías Morla, y sin mencionarlo prometió que "aunque sea muy difícil" también iba a caer.

A través de su cuenta en Twitter, la actriz señaló que "van a caer uno por uno y aunque sea muy difícil vos también vas a caer MM!".

El mensaje de Dalma llega en medio que se conocieran detalles de las conversaciones que el médico que atendió el último tiempo a Diego Maradona, Leopoldo Luque, y la psiquiatra Agustina Cosachov mantuvieron mientras el ex entrenador era reanimado en la casa que alquilaba en un country de Tigre y los días siguientes al fallecimiento.

La anterior vez que Dalma se había expresado a través de las redes sociales sobre el tema había sido el domingo, precisamente cuando se escucharon algunos audios de Luque mientras conducía hacia la casa donde estaban atendiendo a Maradona en el que admitía de manera despectiva la gravedad de la situación: "Se va a cagar muriendo el gordo".

"Luque sos un hdp y ojalá se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!", escribió, para luego agregar: "No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR!".

Ayer había sido Gianinna Maradona la que había asegurado ir "uno por uno" contra los responsables de la muerte de su padre y cuestionó que se difunda información sensible del expediente judicial.

"Les juro que voy a ir UNO X UNO", escribió.

A través de su cuenta de Twitter, se refirió a la filtración de información de la causa en que se investiga la muerte del ex director técnico, fallecido el pasado 25 de noviembre. "Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos", publicó.

Y agregó: "Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información".