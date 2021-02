Descuento de 40% por un año en la boleta de luz: el nuevo intento de estafa virtual en La Plata

Los intentos de estafa de manera virtual siguen a la orden del día en la Región. A los ya conocidos casos de premios en dinero o litros de nafta gratis, ahora se sumó otra "carnada": abultados descuentos en las boletas de luz.

El caso ocurrió esta noche en La Plata. El denunciante de nombre Pablo (prefirió no dar su apellido por temor a represalias) le contó a ELDIA.COM que "llamaron al celular de mi señora, lo cual es llamativo por el horario y además un prefijo de Capital Federal (011). Del

otro lado de la línea y pidieron hablar con Pablo, "diciendo que eran de Edelap y un convenio con el Banco Francés por el cual me otorgaban una tarjeta de crédito y además ofrecían descuento de 40% en cada factura y durante un año".

El hombre, que según contó tiene conocimientos en informática, comenzó a convencerse de que era algo relacionado al phishing pero decidió continuar con la charla telefónica. "Cuanto me dijo el descuento y sin tope me pareció raro. Además me resultó extraño que sea Edelap quien llamaba y no desde la entidad bancaria, cuando son ellos quienes hacer los descuentos2"

"Me dice el tonto y finalmente les terminé cortando la llamada. A los dos minutos vuelven a llamar de otro número de Capital Federal y directamente me dice que para poder enviarme las tarjetas necesitaban corroborar unos datos. Le pregunté si con esta tarjeta sumaba millas de Aerolíneas Argentina (sabiendo que sí lo hacen con Latam Pass). Ahí me terminé de convencer que era un presunto engaño".

"Sí me preocupé que tenían datos como DNI, números de celulares", finalizó.

Por parte de Edelap destacaron que no hay promociones vigentes con bancos por descuentos en la factura, y que siempre las promociones vigentes se pueden corroborar en la web oficial de la empresa www.edelap.com.ar