Terrenos baldíos en la Provincia, el nuevo dolor de cabeza impositivo para los propietarios

Año nuevo, sorpresas impositivas nuevas. Ahora los que pegaron el grito en el cielo son los propietarios de terrenos sin construcción en toda la provincia de Buenos Aires, considerados baldíos. Porque, de acuerdo a la Ley que se aprobó a finales de 2020 la Legislatura bonaerense, se les aplicó un exponencial aumento que convirtió la boleta en una verdadera brasa ardiendo.

El problema radica en la quita del tope en cada uno de los aumentos, que hizo que el crecimiento fuese, en algunos casos, de más del mil por ciento a diferencia de los aumentos anteriores.

Por ejemplo, hay vecinos que denuncian que pasaron de pagar de poco más de mil pesos en cinco cuotas anuales a más de 20 mil. Es el caso de un vecino del Gran La Plata, que posee un terreno baldío de 15 mil metros cuadrados.

"En el caso.mío tengo un terreno sin edificar, una inversión que hice hace unos años. Es increíble el aumento, porque si bien en la página de ARBA figura que pagué mil y pico al hacer el pago anual me quedaba en 900. Ahora, si pago por adelantado me queda en 99 mil pesos, a razón de casi 20 mil por período", relató uno de los tantos platenses sorprendidos por las boletas que llegaron esta semana y se vencen el 23 de febrero.

Un caso similar le sucede a Gustavo, un jubilado que tiene una propiedad de estas características en Gonnet y hasta el año pasado pagaba cinco cuotas de $1.900 y en febrero le acaba de llegar una por un valor de 19.438 pesos.

"Quise comunicarme con ARBA y no tuve respuesta. No hay donde se lo explique. Dan un teléfono pero luego de probar varias veces son una eternidad de minutos en un rulo que termina en el inicio sin respuesta alguna", comenzó con su charla, molesto, indignado y muy preocupado. "Lógicamente no se podrá pagar y quedará la deuda para otro momento".

Según contó, posee dos terrenos de 10 x 30 metros. En uno está su casa y en el otro nada, es un terreno baldío que es el jardín de su casa. "Lo quiero anexar al terreno de mi casa, pero ARBA no lo permite: si no hay construcción se considera baldío. Y tiene que ser una construcción de cemento, no sirve un quincho de madera y paja", advirtió.

Lo curioso que contó el jubilado es que por su cada el impuesto inmobiliario que le llegó es de 16 mil pesos y por el baldío 77 mil por todo el año.

"En 2019 pagué cinco cuotas de 1.131 pesos, el año pasado 2.150 en cada una y ahora 19.438 me vino. ¡Son 77 mil pesos por año!", describió y dejó un análisis para el final: "Esta gente quiere que nos desprendamos de nuestras propiedades para darles habilitabilidad a otras personas que lo necesiten, pero no es así, no es el momento de evaluar a todos por igual".

Según se había informado a finales del año pasado el aumento para 2021 sería de 35% cuando las valuaciones de la tierra sea superior a $260.870 y hasta $816.075. De 55% cuando las valuaciones de la tierra sea superior a $816.075 y hasta $3 millones. Y de 55% cuando las valuaciones sean superiores a $3 millones y la superficie de la tierra sea inferior o igual a 2.000 hectárea. "En mi caso el aumento es del mil por ciento".

Desde el Gobierno provincial habían indicado que la mayoría de los contribuyentes, en particular los que poseen propiedades de menor valuación, afrontarán aumentos por debajo de la inflación. “El 86% de los contribuyentes afrontarán aumentos menores a $3.500 para todo el año”, había dicho el ministro de Hacienda bonaerense Pablo López. Se trata de cerca de 3,8 millones de contribuyentes de los 4,5 millones que afrontan el impuesto.