Otro polémico mensaje de Dady Brieva: "Qué harán los del campo cuando la muchachada venga a buscar comida"

Otra vez Dady Brieva y un mensaje que provoca. En una una entrevista en la tarde del domingo con Mauro Viale por A24 se encargó de repetir que no se sentía un referente político a pesar de su ideología kirchnerista. “Yo no hablo con ningún dirigente”, aclaró.

Sin embargo se mostró a favor de la decisión del Gobierno Nacional de subir las retenciones y establecer cupos a la exportación si el sector agropecuario no frena el aumento de precios de los alimentos.

“¡Se animó a tocar a los dioses!”, exclamó Dady al respecto de la decisión del gobierno de Alberto Fetnández que advirtió no tendrá más remedio si los productores no dejan de aumentar los precios.

De inmediato agregó: “Espero que no sea de esos ladridos que pegamos pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano. No nací en Nueva York, nací en Santa Fe. El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios. Ahí, ya la propiedad privada se pone entre comillas”.

“En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”, señaló el actor.