Apareció muerto un jugador del equipo de rugby por la diversidad

Un jugador de rugby de 22 años de Ciervos Pampa, el equipo creado para visibilidad la diversidad sexual, fue encontrado sin vida en su casa de Mataderos. Alan Joel Calabrese murió ayer a la madrugada tras dejar en sus redes sociales una carta de despedida en la que aseguraba tener la decisión tomada de quitarse la vida.

“Me encantaría que siempre me recuerden con esta sonrisa. Esa sonrisa que era la que tapaba todo el sufrimiento que venía sintiendo por dentro, yo siempre con la sonrisa encendida pero por dentro hace meses que venía sintiendo una depresión tremenda”, escribió el joven en su cuenta de Instagram.

“Le trataba de poner la mejor cara y la mejor onda a todo siempre, porque no quería que nada me apague pero lamentablemente hoy no aguanté más y decidí apagarme, cerrar los ojos y decir adiós! A todas esas personas que siempre estuvieron en las buenas y en las malas les quiero decir gracias. Pero necesitaba apagarme y decirles adiós perdón por hacerlo de esta forma pero mi camino terminó acá, quise pero no pude seguir. Los amo hasta siempre .....”, escribió.

Hace poco más de un año Calabrese había encontrado en Ciervos Pampas un espacio donde poder desenvolverse en el deporte sin tener que sufrir actos de homofobia y discriminación por parte de los propios compañeros de equipos.

Su participación en el club que pregona la diversidad sexual en el rugby comenzó a tomar tal preponderancia que durante el 2020 y el comienzo del 2021 visitó programas de televisión en representación de Ciervos Pampas, donde ayudó a visibilizar el problema de la discriminación contra la homosexualidad, que sufrió durante gran parte de su vida.

Al visitar en octubre de 2020 el programa Pampita Online, Calabrese contó que en la secundaria sufrió la discriminación de compañeros y hasta de un profesor de educación física, lo que lo llevó a abandonar la escuela, pero que su Ciervos Pampas no sólo lo había animado a completar sus estudios sino además a hacer frente a homofobia en nuestra sociedad.