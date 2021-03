Rodríguez Larreta: "La grieta es un negocio de la política y no suma nada, resta"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó hoy su postura en favor del diálogo y contra "la grieta" y "las divisiones que tan mal nos hacen", aunque calificó de "falsas acusaciones" a las denuncias sobre la "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires.

"Yo siempre voy a estar para terminar con la grieta", dijo Rodríguez Larreta en el discurso que ofreció al inaugurar el período de sesiones ordinarias en la Legislatura, el que fue transmitido por videoconferencia desde su casa ya que permanece aislado tras su viaje a Brasil, del cual regresó anoche.

"Este año busqué más que nunca el diálogo y el consenso. La grieta no mejora la educación, no da trabajo, no da salud, no construye puentes ni abre comercios ni genera oportunidades de progreso. La grieta es un negocio de la política y no suma nada, sino que resta", indicó, además de señalar que "como dirigente estoy convencido de que la política tiene que estar a la altura de ese esfuerzo. Quienes ejercemos la función pública tenemos que tender puentes más allá de cualquier discrepancia, porque nada es más importante que mejorar la vida de las personas. Es nuestro deber".

También cuestionó el recorte de fondos coparticipables de parte de Nación. "La decisión del Gobierno nacional de quitarle a la Ciudad parte de los recursos de coparticipación que le corresponden complejizó el panorama. Esta medida representó una pérdida de 13.000 millones de pesos. Y, para este año, la reducción se proyecta en 65.000 millones de pesos", indicó.

En ese marco, sostuvo que "la enseñanza más grande que nos tiene que dejar la pandemia es la de entender que estamos ante una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Como sociedad, tenemos un enorme futuro si dejamos atrás esas divisiones que tan mal nos hacen".

"Este año más que nunca necesitaba unos días con mis hijas. Esos fueron los cinco días que estuvimos afuera", dijo al inicio de su discurso, tras contar que el 2020 "fue un año de mucho dolor para mí y para mi familia".

"Si bien por mi condición de haber dado positivo de COVID hace menos de 60 días podría interpretarse de que no es necesario realizar la cuarentena, voy a cumplir con la norma en su interpretación más restrictiva. Con lo cual, lo más prudente, responsable y lo que voy a hacer es permanecer aislado por diez días", precisó.

Por otra parte, defendió el esquema de vacunación en el distrito tras la denuncia judicial en su contra por supuestos privilegios en la distribución de dosis a obras sociales y prepagas del sector privado.

"Durante los últimos días se difundieron falsas acusaciones sobre la vacunación en la Ciudad, que atentan contra la tranquilidad de la gente y contra la esperanza que representa para todos la vacuna después de un año tan duro", dijo.

En este sentido, remarcó que "hace 30 años que las obras sociales y los hospitales de comunidad -como el Italiano, el Británico o el Alemán- participan de las distintas campañas de vacunación, y nunca nadie lo cuestionó".

El discurso se extendió por 70 minutos y fue acompañado, en la transmisión, por imágenes que daban cuenta de los conceptos a los cuales se refería el alcalde.

Mientras tanto, en el recinto de sesiones estuvieron el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, junto al vicepresidente primero, Agustín Forchieri, los jefes de los bloques parlamentarios y los ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña.