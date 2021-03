Una maquinaria muy superior a cualquier tipo de inteligencia artificial

El investigador francés Stanislas Dehaene, autor de numerosos ensayos sobre el cerebro y ganador del Brain Prize -considerado el Nobel de las neurociencias- destaca que el cerebro es todavía superior a la inteligencia artificial, a la vez que descarta la posibilidad de que la función de la memoria sea reemplazada por las nuevas tecnologías que facilitan dispositivos para el almacenamiento de la información.

“El cerebro – señala - es una máquina muy particular, de hecho es mucho mejor que las máquinas relativas a la inteligencia artificial. Los algoritmos actuales de las máquinas solo representan los primeros doscientos mil o trescientos mil segundos de los que serían los algoritmos equivalentes al cerebro humano. El cerebro de los niños, por ejemplo, es como una supercomputadora, justamente porque no se desgasta. En los primeros años de la infancia existe un período de absoluta plasticidad cerebral. Los niños pequeños son superiores a lo que son las máquinas porque utilizan muchos menos datos que ellas, los cerebros de los niños pequeños son las computadoras más maravillosas e inteligentes que existen, no hay inteligencia artificial que pueda aprender de la forma en que los más pequeños lo hacen. Pero además, a la inteligencia artificial, que aun está en desarrollo, también la creamos nosotros, por lo que puedo imaginar una colaboración muy fructífera entre la inteligencia de los humanos y la inteligencia de las máquinas”.