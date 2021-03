¿Insultaron a Claudia Villafañe y por eso se fue de la marcha por Maradona?

La imagen de Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina Maradona alejándose de la concentración realizada esta tarde en el obelisco la pudo ver todo el mundo. La prensa mundial remarcó lo mal organizada que estuvo. Ahora bien, ¿qué fue lo sucedido para que se hayan ido tan rápidamente?

Si bien las primeras versiones apuntaban a una decisión originada en el tumulto generado por su presencia, y que para preservar la salud de sus hijas dio la orden de irse, por la noche se rumoreó que en realidad no fue tan bien recibida y eso habría apurado su salida.

Según algunos presentes, "a Claudia la insultaron y le hicieron saber tanto a ella como a sus hijas que también eran responsables por la muerte de Diego", y eso no les habría gustado ni un poco.

En redes sociales fue Dalma Maradona la única que se expresó y le apuntó a la presa, que se tiró encima para conseguir una foto o un testimonio y que eso fue el detonante para su rápida salida del lugar

“Lamentablemente fuimos caminando hasta el Obelisco lo más bien hasta que la prensa se nos tiró encima, fue imposible seguir avanzando PORQUE LA PRENSA también empezó a empujar a la gente y nos pareció que no era la forma. No fuimos a dar notas porque EL OBJETIVO NUESTRO NO ERA ESE”, fue su descargo en Instagram.

Además también se hizo eco de los rumores y los desmintió: “Nadie insultó a mi mamá como quieren INVENTAR (todo lo contrario) y no nos fuimos a refugiar a ningún hotel, sino que habíamos dejado nuestros autos en ese estacionamiento.

Además de Claudia, Dalma y Giannina, también estuvo presente Verónica Ojeda con su hijo Dieguito Fernando. Según reconoció su pareja, Mario Baudry, fue el pequeño quien pidió estar y los padres lo respetaron.

En declaraciones con la prensa dijo: “Estoy acá porque soy la mamá de Dieguito Fernando, siempre cuando me necesite me hijo, voy a estar, él me lo pidió”.