Adrián Cormillot habló sobre la llegada de su nuevo hermanito: "Siempre fui el hijo menor consentido y ahora no sé que va a pasar"

La noticia de que el reconocido doctor Alberto Cormillot será padre nuevamente a los 82 años revolucionó el mundo mediático y, uno de los testimonios más buscados, fueron la de sus dos hijos actuales.

Uno de ellos es Adrián Cormillot, también médico y asiduo participante a programas televisivos. En su condición de panelista de "Polémica en el Bar", indicó al respecto: “Mi viejo está buscando hace rato y es algo bastante deseado, apoyado por toda la familia”.

Y añadió: “Mi papá tiene 57 años de medios pero siempre le costó muchísimo contar su vida privada. Esto le costó muchísimo. Me decía: ‘No voy a dar notas, no voy a dar notas’. Y yo le dije: ‘Papá, tenés que soltar un poco y contar esto, la gente te quiere conocer, la gente quiere saber’. y está bueno que se cuente porque es con libertad y está casado”.

Luego, en tono de bromeó, indicó que ahora perderá la condición de hijo menor que tenía hasta el momento: “Somos dos hermanos. Y yo siempre fui el hijo menor, el consentido y ahora no sé que va a pasar... ¡porque voy a ser el hijo del medio! ¡Va a cambiar mi condición, me van a dejar de lado! Pero bueno, hay pocos casos como este”.

Por el lado de Reneé, la primera hija de Alberto Cormillot, también habló ante la prensa y contó que será la madrina. “Así es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, que teníamos que esperar una semana más, y él no aguantó. Ya sabíamos desde hace un montón, pero estábamos todos obviamente sin poder hablar”, precisó en diálogo con "Nosotros a la Mañana".

"Yo soy la madrina hace un año. Hacía frío cuando tuvimos la charla, me acuerdo. Estaba medio vaga la cigüeña, pero ya están calentando motores. Estábamos hablando y me dice: ‘vas a ser madrina’. Yo le dije: ‘ah, ok’. Como ya sabía mi rol, no fue una cosa de mucha charla”, añadió.