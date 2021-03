Hombres aprovechadores

AMAS DE CASA.- La justicia confirmó una renta mensual y el uso gratuito de la vivienda conyugal a favor de una mujer, “quien no pudo desarrollar una actividad remunerada durante el matrimonio por haberse dedicado exclusivamente al cuidado de su hijo y del hogar común”. Y que ahora, a cuatro años del divorcio, “con sus 53 años de edad, ve cerradas las oportunidades de insertarse en el mercado laboral”.

El nuevo Código tiene bien tarifadas las tareas domésticas. Y más de un marido discutidor, en plan preventivo, debería empezar a darle el baldeo y el trapo para achicar deudas, por si acaso. Las amas de casa dejaron de ser gratuitas. La justicia puso en valor a su faena hogareña y reescribió un rol masculino que parecía inamovible: salir temprano del hogar y regresar al anochecer, cuando la dueña de casa, encima de lidiar con el combo de chicos, balde y almacén, tenía que preparar guiso y lencería para que el callejero se sirviera a gusto.

“No es amor, es trabajo no pago”, dicen las feministas a la hora de caratular el planchado y el sometimiento. Hoy el reparto empieza a ser distinto: esas señoras que antes frecuentaban sin chistar la mesada y la escoba, ahora sacan cuentas y sacan pecho ante una avalancha justiciera que pone la labor hogareña como un trabajo que exige reconocimiento y premios. El matrimonio alguna vez fue una sociedad con misiones bien delimitadas. Ellos cobraban por andar afuera y ellas trabajaban gratis por quedarse adentro. Pero los nuevos tiempos apuntan a la igualdad. Si antes, al regresar al hogar, el hombre exigía ser bien atendido, hoy los libros dicen que a la hora del crepúsculo los dos están igualmente cansados y necesitados y que el despliegue, así en la cama como en la cocina, exige cuatro manos y mucha paciencia.

Malos tiempos para aquella hombría que gracias al tango difundió un estereotipo de seres taimados, roncos y bien atendidos. Entonces el rol del varón se debatía en el café y no en el Congreso. Hasta ayer nomás, mientras el jefe de familia peleaba en la calle, ellas tenían que hacerse cargo de todos los polvos, no sólo los del plumero. Pero ahora con la serenata de la igualdad y la equidad no queda otra que bajar la cabeza, ahorrarle tareas a la santa de la casa y empezar a darle una mano en lo que sea, por si un día deciden divorciarse porque sí y nos quieren cobrar hasta las tostadas.

En el fondo, estos nuevos fallos son un ultimátum para una hombría cada vez más emplazada: o ayudamos a levantar la mesa o empezamos a darles propina cada vez que agarran el detergente.

CORMILLOT.-Alberto Cormillot va a ser padre a los 82 años. El conocido profesional confirmó que su esposa y colega, Estefanía Pasquini, está embarazada. El va por su tercer hijo. Ella es una nutricionista que le engordó familia y ego a este abuelo renacido y padre repetidor. A sus años y en plena pandemia es un desafío traer un nuevo hijo.

La historia de amor de esta pareja despareja tiene un gran aliado en la tarea compartida. Amor y trabajo era la receta de Freud, sin tener en cuenta el agregado de un hijo tardío que viene a coronar la performance de un profesional elegante, zapateador y de buena labia, un especialista que hizo plata con los gordos y ahora se está beneficiando una linda flaca que le enseñó a recuperar aquellos sabores que habían quedado en viejas sábanas. Sus hijos no salen del asombro. Primero debieron digerir lo del casorio en tiempo de descuento y ahora tienen que aceptar la llegada de un hermano fuera de programa, buscado y presentido en esas largas jornadas de consultorio y miradas, cuando don Alberto empezó a sentir que se le iban ojos y deseos detrás del andar una doctora que quería ser practicante y se acabó diplomando de patrona. Estefanía lo veía moverse, mandar, aconsejar. Y al final comprendió que su jefe estaba en forma, no sólo para enfrentar la balanza, sino también para poder ir a malambear a la cama. Por supuesto, este hijo en camino le tapa la boca a los que creían que este esposo imaginario no iba a desafiar a la cigüeña a una edad donde se fantasea más con las vitaminas que con las mamaderas.

