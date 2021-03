Palazzo va por 10.000 trabajadores de las fintech y pasarlos a La Bancaria

El de las fintech es un sector en ascenso e incluso creció más durante la pandemia porque en esta etapa se aceleró la digitalización: pasó de 133 empresas en 2018 a 268 en 2020. En ese rubro hay gigantes como Mercado Pago (una unidad de negocios de Mercado Libre), bancos digitales como Brubank, Rebanking y Wilobank, billeteras electrónicas como Modo, BIMO, BNA+, Cuenta DNI, TodoPago y VALEPei, y aplicaciones no bancarias para manejar dinero como Ualá, BenkoPay, Billetera País, BKR, Lemon Cash, Miiii, Moni, Naranja x, Pay per TIC, Plus Pagos, RapiPago, Resimple, xCoop y Yacaré, entre otras.

La irrupción del líder bancario en el mundo de las fintech para disputar los afiliados causa inquietud entre los empresarios de esta actividad: hoy, el encuadramiento de los trabajadores del sector está mayoritariamente en manos del Sindicato de Comercio, que lidera Armando Cavalieri y es considerado por los empleadores un dialoguista a ultranza, y algunos temen el avance de un dirigente de perfil más duro y enrolado en el gremialismo K como Palazzo, quien tiene en la mira a la empresa Mercado Libre.

La semana pasada dio el primer paso para intentar quedarse con la representación sindical de más de 10.000 trabajadores de las fintech, las plataformas digitales que brindan servicios financieros: el Ministerio de Trabajo le otorgó la simple inscripción para desembarcar en esa actividad y evalúa el pedido de ampliación de la personería, que le permitiría a los bancarios disputar el encuadramiento de esos empleados, además de un mayor poder político y económico.