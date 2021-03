"Estoy comiendo arriba de un CV que dejaron": la polémica publicación de una joven que generó indignación en las redes

Una joven, cuya cuenta de Instagram es @pau_paluma, quise hacer un chiste pero le salió mal: ublicó una foto en la que se encontraba comiendo arriba de un curriculum vitae que le llevaron al local para pedirle trabajo y la misma generó una enorme indignación en las redes sociales.

Muchos usuarios se enojaron con la actitud y tras recibir varios mensajes que criticaban su actitud, la joven redobló la apuesta: "Me importa una mierda el esfuerzo de los más. Vivan su vida", lanzó en otro posteo aún más repudiable que generó otra ola de críticas.

Incluso alguos la amenazaron de muerte y, para que terminen de hostigarla, publicó: "Voy a contar cómo fue todo porque ya me cansé de recibir amenazas de muerte, mensajes de hombres diciéndome que me van a buscar y violar, que me van a cortar la cara, gente pasándome fotos de armas, pasándome la dirección de mi casa, todos mis datos, mi documento, mi obra social, mi número teléfono. 50 mil mensajes de todas las redes sociales, amenazas a mi familia y más cosas”.

Y concluyó: “Para empezar la foto viralizada de la comida está editada. Vinieron a dejar un CV. Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV. Además, le aclaré que los supervisores los tiran como en muchos lados y varias personas saben eso. Le dije eso dos veces para que directamente no se gaste en dejarlo, pero me lo quiso dejar igual. Agarré y lo guardé (cuando dejan CV en este trabajo lo dejan arriba de mi mostrador)”.