Guía del vacunado: viajes, reuniones y dudas, qué se puede hacer y qué no tras el pinchazo

Hay muchas cosas que pese a que en un futuro se logre la vacunación masiva contra el coronavirus vamos a seguir manteniendo durante un buen tiempo. Barbijos o tapabocas, distanciamiento, nada de abrazos y besos con amigos y otras tantas cosas que aprendimos a partir de la pandemia seguirán instaladas en la sociedad y ahora ya vivimos en la nueva "normalidad".

Es por eso que quienes ya se vacunaron deben tomar decisiones todos los días en un mundo donde los que se inocularon y los que no coexistirán durante meses, incluso dentro del mismo hogar. De ahí que surge la pregunta: ¿qué es lo que deberíamos y no deberíamos hacer?

Según publica The Wall Street Journal, esta semana desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se emitieron recomendaciones. Entre ellas, que las personas completamente vacunadas pueden reunirse en el interior con otras personas que también están completamente vacunadas sin tomar precauciones adicionales. En tanto, sugirieron que las personas vacunadas pueden reunirse con otra familia no vacunada sin máscaras y distanciarse siempre que los miembros no vacunados estén sanos y no estén en riesgo de desarrollar un caso más grave de Covid-19. Aunque los CDC instaron a las personas completamente vacunadas a seguir tomando precauciones en público y en reuniones privadas medianas o grandes.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, declaró que "hay algunas actividades que las personas completamente vacunadas pueden comenzar a reanudar ahora en la privacidad de sus propios hogares", al tiempo que agregó: "Todos, incluso los que están vacunados, deben continuar con todas las estrategias de mitigación cuando se encuentren en entornos públicos".

Los CDC y la mayoría de los expertos concuerdan en que hasta que estemos más cerca de la inmunidad colectiva, cuando una gran mayoría de la población está protegida mediante la vacunación o la infección natural para que el virus no se propague fácilmente, el uso de tapabocas, el distanciamiento social y evitar las reuniones en lugares cerrados y abarrotadas deben ser una práctica habitual en los espacios públicos. Las pautas de los CDC señalan que la evidencia sugiere cada vez más que las personas vacunadas tienen menos probabilidades de transmitir el virus a través de infecciones asintomáticas, pero también hay preguntas pendientes sobre la duración de la protección de las vacunas y el efecto de las variantes emergentes.

"Particularmente para estos varios meses en los que la cobertura de inmunización es baja, todavía estamos aprendiendo sobre las variantes, y aún necesitamos saber sobre esta transmisión, el mensaje de salud pública realmente es mantener estos comportamientos", manifestó Chris Beyrer, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. “Hasta que salgamos de esto. Aún no hemos terminado ", precisó al respecto.

El artículo periodístico brindó detalles de las recomendaciones de científicos sobre cómo evaluar los riesgos. ¿Está bien que las personas vacunadas se reúnan con otras personas vacunadas? Las pautas y los expertos de los CDC están de acuerdo en que una vez que estén completamente vacunados, al menos dos semanas después de su segunda dosis de las vacunas Pfizer o Moderna o de la única vacuna de Johnson & Johnson , es seguro reunirse en el interior con otras personas completamente vacunadas sin máscaras ni distancia.

Reunirse con otras personas vacunadas es “científicamente muy seguro”, dice Paul E. Sax, director clínico de la división de enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital en Boston. Nada es 100% efectivo, pero “reunirse con otras personas vacunadas está bastante cerca”, dice. "No creo que la gente deba correr a un bar lleno de gente donde la gente se grita", agrega. "Pero el tipo de socialización que es parte de la naturaleza humana y que ha sido pospuesto para muchas personas, puede reanudarse", puntualiza.

Cuanto más grande es el grupo, más riesgosa es la interacción, porque no se puede verificar que todos estén vacunados y no se sabe cuáles son sus exposiciones, sostiene Leana Wen, médica de emergencias y profesora de salud pública en la Universidad George Washington en Washington, DC. "Estoy hablando de otra pareja o tal vez otras dos parejas como mucho", analiza el Dr. Wen. Las pautas de los CDC dicen que se deben tomar precauciones como el uso de máscaras y el distanciamiento social para reuniones medianas y grandes a pesar del estado de vacunación de las personas.

Por su parte, Monica Gandhi, médica de enfermedades infecciosas y profesora de medicina en la Universidad de California en San Francisco, es menos conservadora y cree que no debería haber límites en el tamaño de las reuniones para las personas completamente vacunadas. "Pueden tener cenas. Pueden ir a restaurantes. Pueden ir al cine ”, cuenta y al mismo tiempo señala que incluso las personas vacunadas deberán seguir los requisitos de máscara y distanciamiento en esos entornos públicos hasta que alcancemos la inmunidad colectiva.

Otra de las preguntas que se plantean es ¿qué pasa si los adultos están vacunados pero los niños no? Actualmente no existe una vacuna autorizada para niños y adolescentes menores de 16 años. “Este será uno de esos problemas con los que las familias tendrán que lidiar y ser prudentes”, manifiesta el Dr. Beyrer. Las pautas de los CDC dicen que las personas que están completamente vacunadas pueden visitar el interior con otro hogar no vacunado sin usar máscaras o mantener la distancia social si las personas no vacunadas tienen un riesgo bajo de contraer Covid-19 severo.

Existe una diferencia significativa entre los niños pequeños y los adolescentes o adolescentes en términos de transmisión del virus y de contraer la enfermedad, dice el Dr. Sax. Los adolescentes contraen y transmiten Covid-19 de manera similar a los adultos jóvenes, mientras que los niños más pequeños no contraen la enfermedad sintomática con tanta frecuencia y no parecen transmitir tanto. “Cada familia y cada grupo de amigos tomarán decisiones basadas en su propia tolerancia al riesgo”, expresa el Dr. Sax. Las personas inmunodeprimidas y sus familias deben tener más cuidado, ya que las vacunas en general pueden ser menos efectivas en ellas, dice el Dr. Sax.

La Dra. Wen dice que recomienda que las familias sigan tomando precauciones durante las citas de juego cuando los adultos están vacunados pero los niños no. “Si esas familias también se asocian con otras familias, ese es un escenario arriesgado que no recomendaría en este momento”, agrega acerca de las reuniones en interiores. “Pueden ser portadores asintomáticos y luego contagiarlos a sus hijos. Y si los niños están en la escuela o en la guardería, podría haber una propagación adicional a partir de eso ", aclara Wen.

También la nota de TWSJ se pregunta: ¿Puede una familia completamente vacunada reunirse con personas no vacunadas en el interior sin máscaras? Las pautas de los CDC dicen que sí, pueden, siempre que las personas no vacunadas sean de un hogar y no tengan factores de riesgo que las pongan en riesgo de desarrollar Covid-19 grave.

En ese sentido, Gregory Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de Mayo en Rochester, Minnesota, dice que esto podría ser potencialmente riesgoso porque las personas no vacunadas pueden no revelar sus riesgos médicos y es posible que ni siquiera sepan que tienen alguno. No hay muchos datos sobre la eficacia de la vacuna entre personas muy ancianas, que reciben quimioterapia o inmunodeprimidos, señala.

¿Cuál es la última información sobre si las personas vacunadas pueden transmitir el virus a personas no vacunadas? Estudios recientes encontraron que la vacunación redujo la infección asintomática en más del 80% en comparación con las personas no vacunadas y las cargas virales nasales son bajas y potencialmente no infecciosas , dice el Dr. Gandhi. Pero otros expertos afirman que la evidencia es preliminar y que se necesitan pruebas más concluyentes. Y las nuevas variantes plantean preguntas adicionales sobre la efectividad de la vacuna.

¿Qué actividades debo priorizar después de vacunarme? Programe todas las citas médicas y de salud de rutina que se haya pospuesto, sostiene el Dr. Wen. Hágase su colonoscopia, mamografía o limpieza dental. Programe una cirugía electiva. “Cualquier cosa por el estilo debe reanudarla porque está bien protegido”, agrega el profesional.

¿Y los viajes? Las pautas de los CDC no actualizaron las recomendaciones de viaje. Una vez que esté vacunado, viajar es de menor riesgo, afirma el Dr. Wen, al igual que quedarse en un hotel o ir a restaurantes, siempre que siga los protocolos de seguridad. Pero continúe siendo cauteloso acerca de cómo se reúne con las personas una vez que llegue a su destino, dice, especialmente si no están vacunadas o viven en un área que tiene altas tasas de transmisión.

¿Es seguro que mis padres ancianos viajen de visita? El médico, al respecto, manifiesta que se debe alentar a las personas completamente vacunadas, incluidos los abuelos sanos, a viajar siempre que tomen las precauciones adecuadas, como usar máscaras cuando estén en público. “El viaje en sí es de muy bajo riesgo”, dice el Dr. Wen. “Si siguen precauciones como usar una máscara, el riesgo de que contraigan el coronavirus y se lo transmitan al resto de la familia es extremadamente bajo y el beneficio es enorme. La gente está ansiosa por ver a sus familias ", agrega. "Si tiene un adolescente mayor no vacunado y un abuelo anciano y frágil, considere tomar más precauciones", aporta el Dr. Poland.

¿Qué actividades son de menor y mayor riesgo, incluso después de la vacunación? Las personas vacunadas pueden sentirse cómodas cuando realizan actividades silenciosas en interiores donde las personas generalmente todavía deben estar enmascaradas y distanciadas, como visitar un museo con poca gente, aclara el Dr. Sax. Las actividades al aire libre son aún más seguras.

Las situaciones de mayor riesgo incluyen cenas en interiores, bares, gimnasios y lugares de culto, donde la gente canta y habla. “No queremos sobrepasar los límites de lo que pueden hacer las vacunas antes de que disminuya el número de casos”, sostiene el Dr. Sax. Según contaron, él y su esposa médica están completamente vacunados, pero no cenarán en restaurantes hasta que el número de casos y las hospitalizaciones sean significativamente menores.