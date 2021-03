Cristina Kirchner renunció a su sueldo como vicepresidenta de la Nación: el motivo

Cristina Fernández de Kirchner renunció a percibir sus haberes como vicepresidenta de la Nación tras enviarle una carta la semana pasada a Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia.

"La misma obedece a haber sido notificada el día de ayer de la Resolución de ANSES Nro. COM-A 02503/21 de fecha 03 de marzo de 2021, por la cuál se me restituye la asignación mensual en mi carácter de ex Presidenta de la Nación durante los períodos 2007-2011, 2011-2015", comenzó indicando en el escrito.

Sobre la restitución de dicha asignación, indicó que "había sido ilegítimamente privada durante la administración de Mauricio Macri tal como surge de la respectiva sentencia judicial de fecha 29 de diciembre de 2020".

En el último párarrafo de la carta, por su parte, precisó: "Quiero dejar expresa constancia que, si bien de acuerdo a la normativa vigente tengo le´gitimo derecho a percibir mis haberes como Vicepresidenta de la Nación, es mi decisión renunciar al mismo; de la misma manera que lo hice con aquel que se me otorgó por sentencia judicial para que el impuesto a las ganancias no fuera descontado de mis dos asignaciones vitalicias, por asimilación legal de dichas asignaciones a las que perciben los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes como todos y todas sabemos, no paguen impuesto a las ganancias":