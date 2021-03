Para Quirós no es momento de viajar al exterior y advirtió que la segunda ola "está muy cerca"

"Recomiendo que si no es indispensable, no es momento de salir del país". El consejo lo dio esta mañana el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien además advirtió que la segunda ola de coronavirus en la Argentina "está muy cerca".

En la habitual conferencia de prensa que encabeza todas las mañanas, Quirós indicó que en los últimos días "se están viendo un aumento leve pero paulatino de casos", y en ese contexto fue que dijo que de no ser estríctamente necesario "recomiendo que si no es indispensable, no es momento de salir del país. Toda persona cuando vuelva a la Argentina lo que tiene que hacerse es un testeo".

Respecto de la llegada de la segunda ola de coronavirus, el funcionario porteño indicó que el arribo "va a depender de la capacidad de testear, el seguir focalizandod o sacar energia para cuidarnos y de la presencia o no de las nuevas variantes del virus, como la brasileña, que tiene una carga viral más fuerte".

Por otra parte, sobre la posibilidad de aplicar una sola dosis a quienes ya tuvieron coronavirus, Quirós consideró que "los esquemas de doble dosis es un tema abierto. Hay evidencia a favor y en contra de cada decisión. Vamos a seguir discutiendo en la Argentina y en algún momento tomaremos una decisión entre todos".