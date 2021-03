¿Se viene la película de Fortnite? Los indicios que suponen un salto a la pantalla grande

Hace horas que "Fortnite: Battle Royale" estrenó en todo el mundo el nuevo Capítulo 2 de la Temporada 6. Y el mismo vino acompañado de un tráiler de calidad cinematográfica de alto vuelo, que incluso fue dirigido por los hermanos Russo, quienes pusieron en la pantalla grandes éxitos como "Los Vengadores" de Marvel, o "Infinity War" y "Endgame".

Este dato no es menor porque podría ser un indicio de lo que en un futuro no muy lejano podría llegar: la película de Fortnite. Un dato con el que los fanáticos se entusiasman.

En este video de promoción los protagonistas son Troy Baker de The Last of Us como Jonesy, quien en el transcurso del crecimiento del juego se convierte en la fuerza cultural pop dominante del momento, que ha pasado de un "aspecto básico de personaje de entrada" a un "personaje de agente secreto que recluta personas a través de un multiverso de IP originales y con licencia para detener las calamidades temporales ". También aparece Ryu de Street Fighter asesinando a una banana sensible.

El video dura 3 minutos y cuenta con más de 5.5 millones de visitas. Allí el Agente Jones se abre paso en una gran guerra para detener el Punto Cero. Por el camino desfilan un montón de personajes icónicos como Kratos, El Jefe Maestro, Lara Croft o Terminator (todo ellos skins que ya forman parte del juego). El tráiler de la Temporada 6 acumula ya más de 4,8 millones de visitas.

Según contaron los hermanos Russo en un comunicado al sitio Variety, “ha sido fantástico trabajar con el equipo de Epic. Fortnite ocupa un lugar único en la cultura pop, y creemos que Donald Mustard (director creativo de Epic) es un narrador visionario que continúa llevándonos a todos a un territorio inexplorado ”. Incluso el director creativo de Fortnite , Donald Mustard, contó que fue la apariencia de Thanos y los Russo lo que inspiró los abundantes cruces de marcas que ahora son tan importantes para este famoso juego .

Cabe recordar que Epic Games ya había trabajado con J Abrams haciendo dibujos animados al introducir en el juego el clip de The Rise of Skywalker. También el modo de organización de eventos de Fortnite ha sido el hogar de muchas cosas: desde maratones de películas aprobados por Christopher Nolan hasta una plataforma íntima que campeones de cortometrajes y directores emergentes.

Por si quedaba alguna duda de que un filme viene en camino, el propia Mustard declaró: "Tuve tanta suerte de que desde el principio conocí a Joe y Anthony Russo. No fue como si nos hubiéramos hecho amigos, fue como si hubiera encontrado a un familiar perdido o algo así. Instantáneamente tuvimos una visión compartida. Fue cuando estaban terminando Infinity War y les expuse toda la historia de Fortnite . 'Aquí está mi idea de lo que podríamos hacer' ".

Es por eso que involucrar directamente a creativos como los Russo, es un indicio de que podría llegar una película en un plazo no muy largo. Y si se llega a dar con directores que tienen en sus espaldas éxitos de taquilla, no hay duda que será todo un éxito.