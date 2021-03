Fortnite, el evento final: el suceso que tiene en vilo a millones de personas; cómo será la temporada 6

Se está desarrollando hoy el evento final de la Temporada 5 de Fortnite: Capítulo 2, situación que mantiene online a millones de personas en todo el mundo.

En este caso, el evento Final de la Crisis Cero es una experiencia en solitario y, aunque todavía no hay datos oficiales, con seguridad marcó un nuevo récord de conexiones.

Según la compañía responsable de Fortnite, la Temporada 5 cierra con la cinemática más ambiciosa de la historia de Fortnite. El evento está protagonizado por el agente Jones y es la culminación de su aventura. Después de esto, el mapa de Fortnite volverá a cambiar para dar paso a la nueva Temporada 6. Eso será a partir de mañana, cuando otra vez millones de personas, en su mayoría jóvenes, tengan que iniciar un nuevo "mapa".

If they won't give us what we want. Then we'll take it ourselves.



3.16.2021. #FortniteSeason6https://t.co/6Ecyw8jHKD pic.twitter.com/XujTF69lkF