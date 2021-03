Acusan a Leo Montero de echar a una compañera de su programa radial mientras estaba aislada por posible COVID

La comediante Connie Ballerini utilizó las redes sociales para contar que fue echada del programa radial "Bonus Track", el cuál se emite por Radio Metro, y que la decisión fue del conductor Leo Montero. Lo que más llamó la atención es que la decisión fue tomada mientras ella se encontraba aislada por haber estado en contacto con un caso positivo de coronavirus.

"El lunes pasado voy a la radio y ahí me enteré que el Tucu (López) estaba con Covid. Me quedé sorprendida y el programa se hizo como siempre. Cuando terminó me fui a hisopar y me aislé. Luego, el martes, hablé con los médicos y me dijeron que aunque me de negativo me tengo que aislar una semana", comenzó indicando Connie.

"El miércoles, cuando me conecto al Zoom para salir al aire, me hacen esperar y no me puedo conectar. Y les aviso que estoy para salir por teléfono y me dicen que no quieren por Zoom ni teléfono", prosiguió.

Luego, detalló el momento en el que le dijeron que no continuaría en el programa: “Al otro día, me llama el conductor, el miércoles a la tarde, mientras estoy aislada. Me dice: ´Mirá Connie estuve pensando en estos días de aislamiento (un día) y ya lo venía sintiendo (un mes de programa) y no sé si me dijo no encajás, o algo así”.

Y al instante completó los supuestos dichos de Leo Montero: “No se armó la mesa como yo quería, así que te voy a pedir que no vengas más. El programa irá más por el lado deportivo. Me dijo 'qué querés que diga al aire?' y al final no dijo nada. Todo lo que yo pienso me lo guardo y ustedes saquen sus propias conclusiones".

Por último, indicó: "Estoy en shock y no me lo esperaba. Nunca me dijeron nada antes. Todo lo que me decían era con buena onda y de un día para el otro me dicen que no venga más".