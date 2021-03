La historia detrás de la última camiseta que usó Diego Maradona en el Napoli

"La conservo con orgullo y pasión". Con esas palabras, el actual director técnico de la selección italiana de fútbol, Roberto Mancini, narró lo que significa para él la camiseta que Diego Maradona le regaló tras el partido del 24 de marzo de 1991, la última que el Diez usó en Napoli, su querido club del Sur de Italia.

"Nunca olvidaré un día así de emocionante", dijo Mancini, por entonces jugador de la Sampdoria, a la que había llegado en 1984 tras ser descubierto como una de las jóvenes promesas de su país cuando debutó en el Bolonia en 1982.

Mancini narró cómo, tras el partido en el estadio Luigi Ferraris del equipo genovés, Maradona fue al vestuario y le regaló la camiseta que usó ese domingo ante las 29.793 personas que lo vieron por última vez como 10 del equipo napolitano.

No era la típica celeste del club napolitano, sino una roja alternativa. "Yo no había hecho goles pero me regaló su camiseta. La última en el Napoli. Era roja, y escribió la dedicatoria para mi hijo Filippo", recordó Mancini

"La conservo todavía con orgullo y pasión. Diego será siempre Diego", planteó el actual técnico de la selección azzurra, de 56 años.

La anécdota va acompañada de una historia de pocos meses antes y que muestra también la estima que Maradona tenía por el atacante italiano.

El 18 de noviembre de 1990, esta vez en el ex estadio San Paolo, y que tras su muerte lleva el nombre del "Pelusa", la Sampdoria de Mancini y el Napoli de Diego se enfrentaron con un resultado idéntico al del último partido del Diez en el equipo del Sur: otro 4 a 1.

Ese día, Mancini marcó el que definió como "uno de los goles más lindos" de su carrera, que tuvo "una dificultad muy grande" y que sirvió, en el minuto 92, para decorar la goleada.

"Fue una volea con el pie derecho, casi una tijera, tras conectar un centro cruzado de Attilio Lombardo desde la derecha. Pegó en el palo y entró", recordó.

"Después del partido, en el que metí otro gol y Gianluca Vialli un doblete, Diego vino al vestuario y me dijo: hiciste un gol a la Maradona", reveló Mancini, que esa temporada pudo salir campeón con la Sampdoria y darse el lujo de tener esos dos momentos históricos con el "Diez".