La cachetada de Fabra a Izquierdoz: "hay que dejarlo uno o dos meses sin jugar"

La cachetada de Fabra a Izquierdoz en pleno partido con Talleres de Córdoba en la Bombonera sigue dando que hablar en medio de un momento tenso y polémico en el club xeneize.

Y uno de los que opinó sobre ese episodio, y lo hizo con dureza, fue Oscar Ruggeri, uno de los comentaristas del programa "F90".

El "Cabezón opinó que el colombiano debería quedarse sin jugar "uno o dos meses".

Cabe recordar que Fabra agredió a Izquierdoz, luego de que este le hiciera un reclamo por una jugada en particular y la cámaras captaron el momento exacto, que ha sido tendencia.

"No se le pegó a un compañero, se le pegó al capitán. ¿A Tévez le hubiese pegado ese cachetazo", agregó Ruggeri.

Por último, y ante una pregunta Ruggeri advirtió "Me sorprendió mucho el cachetazo porque nunca me sucedió algo así. He visto este tipo de cosas en un vestuario, pero jamás dentro de la cancha. Muy maleducado como compañero".