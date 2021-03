El buque que bloqueó el canal de Suez podría ser desencallado a la madrugada

El buque portacontenedores que bloqueó el canal de Suez podría ser rescatado esta noche durante la marea alta, según comunicó una fuente en la administración del canal a la agencia Sputnik.



"Espero que el buque sea liberado hoy mismo (domingo) porque empezó a reaccionar (al trabajo de los remolcadores)… Pienso que podrá ser movido hacia el centro del cauce durante la marea alta en la medianoche, para así poder remolcarlo", dijo el interlocutor de Sputnik.



Este sábado el jefe de la Autoridad gestora del canal, Osama Rabie, comentó que diez remolcadores intentan desencallar el buque y señaló que la situación se complica por las dimensiones del carguero y el número de contenedores que lleva.



Según relató una fuente de Sputnik, el "desencallado del buque depende mucho de los factores de la marea alta y baja".



El portacontenedores Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwan, se dirigía de China a Países Bajos y encalló el 23 de marzo en el kilómetro 151 del canal de Suez.



El barco mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas.



Un total de 321 barcos aguardan para poder atravesar el canal de Suez, informó hoy el jefe de la Autoridad gestora del canal, Osama Rabie.



"Actualmente 321 barcos están a la espera de pasar por el canal de Suez debido a esta situación", dijo Rabie ante la prensa.



El incidente, ocurrido el martes, provocó importantes atascos, con decenas de navíos bloqueados en las dos extremidades y en la zona de espera situada en mitad del canal. También causó grandes retrasos en las entregas de petróleo y otros productos comerciales.



Sobre las posibles causas, Rabie no descartó el factor humano.



"La tormenta de arena y fuertes vientos el día del incidente no eran las causas principales", destacó, citado por la agencia de noticias Sputnik.



Más allá del incidente y los trastornos comerciales que este incidente produjo a nivel mundial, Rabie se mostró confiado en que sus clientes seguirán utilizando la arteria en el futuro.



"El canal de Suez es importante porque es 10.000 millas más corto que otras rutas y acorta la ruta en 15 días (...) no perderemos a nuestros clientes", sentenció.



En tanto, el periódico financiero taiwanés Commercial Times estimó que cada hora de inactividad del canal provoca unas pérdidas de 400 millones de dólares.



La compañía japonesa Shoei Kisen Kaisha, propietaria del Ever Given, expresó la esperanza de que el barco sea reflotado este fin de semana.