VIDEO .- Siguen las quejas por recitales multitudinarios en 8 y 61

Los vecinos de 8 y 61 se volvieron a contactar con EL DÍA para denunciar la realización de recitales multitudinarios en donde no se respetan las medidas santirias para prevenir contagios de coronavirus.

El pasado miércoles, y en marco del Día de la Memoria, un centro cultural organizó un evento con la presencia de una gran cantidad de jóvenes que no respetaban, en su mayoría, el distanciamiento social y el uso de tapabocas.

Este domingo, la escena se volvió a repetir y los vecinos de la zona volvieron a expresar su preocupación. El festival, que según los vecinos no cuenta con permiso municipal, comenzó a las 15 horas y el programa indica que se extenderá más allá de las 21:20, horario en el que se espera que comience a tocarla última banda.

"Me acerqué personalmente a la Secretaria de Cultura el jueves pasado y me dijeron que ellos no autorizan estos eventos. Que ellos lo único que hicieron es inscribir al bar como centro cultural. Pero estos eventos cortando la calle no los autorizan", precisó uno de los vecinos en diálogo con este medio.

"Control Ciudadano, por su parte, se lava las manos. Ni siquiera hace una medición de los decibeles que superan por mucho lo permitido para cualquier tipo de evento", añadió con indignación.

Otro vecino, también indignado por lo que está sucediendo, le indicó a EL DÍA: "Cortan la calle de diag. 78 y 61 y con bandas a todo volumen. Los vecinos llamamos al Municipio, toman la denuncia y nadies procede a tomar medidas".

Y cerró: "En esta epoca de pandemia ya que no contemplan el distanciamiento social y la mayoría sin tapabocas".