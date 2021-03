Siguen sin funcionar el tomógrafo y el resonador del hospital de Niños: múltiples problemas

El resonador y el tomógrafo del hospital de Niños de La Plata siguen sin funcionar, ocasionando de esta manera un sinfín de problemas, ya que no sólo hay dificultades para el diagnóstico de múltiples patologías sino que decenas de operaciones están siendo postergadas o derivadas a otros nosocomios.

Hace un mes este medio ya había alertado la situación que se estaba viviendo allí, incluso con la promesa de las autoridades de solucionarlo a la brevedad. Aun siguen los problemas y el malestar de los profesionales va en aumento.

"Ya no se puede más, tenemos que derivar a muchos pacientes, no es lo que corresponde en el centro de salud pediátrico más importante de la provincia de Buenos Aires", se quejó uno de los médicos del lugar.

https://www.eldia.com/nota/2021-2-11-15-43-0-problemas-con-el-tomografo-y-el-resonador-del-hospital-de-ninos-prometen-solucionarlos-en-breve-la-ciudad

"El hospital de Niños está sin tomógrafo desde hace un mes y sin resonador hace cinco meses y aun no hay respuesta de cuando se arreglarían. Se continúan derivando pacientes a hospitales como el Garrahn por no poder resolverlos por la falta de esos equipos, hay servicios como el de neurocirugía que no pueden trabajar", denunció otra profesional del hospital.

Además, la doctora alertó que están perdiendo una inmensa cantidad de tiempo (mas de cuatro horas) en diagnosticar y tratar patologías que deberían resolverse en menos de hora para salvar la vida de los pacientes.

"Además hay pacientes oncológicos que no pueden tener sus controles porque no pueden acceder a otro hospital por falta de recursos y en el hospital de Niños no se da respuesta", aportó en diálogo con EL DIA.

Según pudo saber este medio, una plaqueta del tomógrafo Toshiba se rompió y no hay repuesto en el país. Para colmo es muy difícil conseguir un técnico capacitado porque los pocos que hay en el país no suelen trabajar para instituciones estatales.

El resonador, General Electric, tiene rota la mesa de anestesia y la bobina de cerebro, lo que hace imposible su restauración.