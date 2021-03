Sigue el escándalo en Boca: Pergolini renunció a la vicepresidencia

Boca no tiene paz. Ahora, el que presentó la renuncia es Mario Pergolini, el vicepresidente 1ro del club, quien cansado de su pelea con el Consejo de Fútbol decidió, ahora sí, irse del club. Se lo espera en la Bombonera para poner fin a su ciclo de 14 meses en el Club.

No es la primera vez que existen rumores acerca de su renuncia a la institución. Pero ahora, según el Mundo Xeneize, no tiene marcha atrás.

"Por este medio quiero decirles que sí, que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia de Boca", arrancó el periodista en su cuenta de Instagram.

Desmintió haberse peleado con Jorge (Ameal) ni con (Juan Román) Riquelme, dos tipos que "quieren lo mejor para Boca".

Pero avisó que al no poder llevar adelante sus proyectos entendió que lo mejor era dar un paso al costado. "No quería que se arme este revuelo, pero entiendo que tenga que suceder esto".

En el final dijo que les agradecía a todos, incluso al Consejo de Fútbol, y que les deseaba lo mejor.

LA DESMENTIDA DE UN MES ATRÁS

"A veces dejo el teléfono y no lo atiendo, o no le doy importancia y cuando lo prendí vi un titulo que decía que amenacé con renunciar. No hay amenaza de eso, yo creo. Después leí en un diario que parece que estaba enojado con el consejo", señaló Pergolini hace un mes en su programa de la radio Vorterix, de la que es propietario.

Allí agregó que "después, esta mañana, veo varios mensajes, uno de Román (Riquelme) con la mejor, en la que me dice que en la TV están diciendo cosas que no son". Habló para desmentir una renuncia que hoy, 30 días después, es real.

Hace una semana, el dirigente inauguró el canal Boca TV, que se emite por streaming y por la señal TNT Sports en un bloque diario.

Mario Pergolini asumió junto al presidente Jorge Ameal en diciembre de 2019, después de haber vencido a la fórmula del oficialismo que encabezaban Cristian Gribaudo y Juan Carlos Crespi, en el espacio que lideraba el ex presidente Daniel Angelici.