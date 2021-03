Adjudican un área no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta

El Gobierno de Neuquén adjudicó a la petrolera provincial Gas y Petróleo (G&P), asociada a las compañías Kilwer (operadora del área) y Ketsal; ambas filiales de Phoenix Global Resources PLC, la concesión para la exploración y explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, con una inversión inicial de US$ 110 millones.



El gobernador Omar Gutiérrez encabezó hoy el acto de adjudicación junto con Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix Global Resources; el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro, y Alberto Saggesse, titular de GyP.



Al destacar que es la adjudicación número 41 en Vaca Muerta y la primera del 2021, agradeció “este acto de confianza que nos demuestra a los neuquinos y neuquinas la decisión de seguir invirtiendo en este momento en que estamos desarrollando un plan de reactivación y recuperación”



Precisó que “el desarrollo de estos 12 pozos, en un plazo de cinco años, en el caso de que los resultados sean positivos, habrá de dar lugar a una inversión importante de 2.300 millones de dólares”.



Por su parte, el CEO de Phoenix, Pablo Bizzotto expresó: “para nosotros es un momento fundacional para la compañía, que empieza a transitar un proceso gradual de poner en valor los recursos no convencionales, somos optimistas del futuro de la compañía”.



En tanto el ministro Alejandro Monteiro sostuvo que “esta inversión apalanca la necesidad del país de seguir creciendo en la producción de energía, generando a futuro la posibilidad de exportar o ser un exportador permanente de energía a los países de la región y el resto del mundo”.



A su turno el titular de GyP, Alberto Saggese, manifestó: “para nosotros es la concesión número 14, GyP con esto pasa a ser la empresa que más concesiones otorgadas tiene, de esas concesiones los planes piloto están en el orden de los US$ 1.500 millones de inversión comprometida”.



El área adjudicada tiene una superficie de 175,73 kilómetros cuadrados, ubicado en la ventana de producción de petróleo “negro” de la formación Vaca Muerta, y en la etapa piloto, que contempla un periodo de cinco años, se prevé invertir US$ 110 millones para perforar 12 pozos en cuatro pads de tres pozos.