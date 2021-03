Nuevos rumores sobre la continuidad de la ministra Marcela Losardo

Las repercusiones políticas tras los dichos de de Alberto Fernández sobre los jueces y fiscales durante la apertura del año legislativo, volvió a sembrar dudas respecto de la continuidad de Marcela Losardo como ministra de Justicia de la Nación.

Según publica Clarín -entre otros medios- en las últimas horas se reavivó la discusión interna y la ministra analiza seriamente la posibilidad de dejar su cargo y, de esa manera, liberar a su amigo y socio de cualquier tensión en el seno del Gobierno.

Sobre el tema de la Justicia, Losardo dijo que la eventual conformación de una comisión bicameral para "analizar el funcionamiento" del Poder Judicial "no va a arrogarse atribuciones de otros poderes" ni podrá "sancionar jueces", ya que eso "no es constitucional".



“Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces; eso no es constitucional”, dijo la ministra.



En ese marco, Losardo explicó que "lo que hará la bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas".



Además, sostuvo que lo que el presidente Alberto Fernández planteó en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el lunes último, fue que "el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial que prevé la Constitución ".