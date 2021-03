Schwartzman brilló, avanzó a la final del Argentina Open y definirá con Cerúndolo

Diego Schwartzman sacó a relucir su chapa de "top ten" para instalarse nuevamente en la final del Argentina Open, luego de arrasar al serbio Miomir Kecmanovic por 6-0 y 6-4, e irá en busca del título ante Francisco Cerúndolo, lo que permitirá la consagración de un tenista argentino en Buenos Aires luego de 13 años.



El "Peque" Schwartzman, noveno en el ranking mundial de la ATP, impuso su mayor jerarquía y vapuleó al balcánico Kecmanovic (42) en una hora y 21 minutos de juego, en un partido que transformó en un monólogo en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis, en el barrio porteño de Palermo.



Schwartzman, finalista en Buenos Aires en 2019 (perdió con el italiano Marco Cecchinato), irá en busca del título este domingo a partir de las 15 ante Cerúndolo (137), la gran revelación del certamen que previamente derrotó en la otra semifinal al catalán Albert Ramos (46) por 7-6 (7-5), 3-6 y 6-2.



Los éxitos de Schwartzman y Cerúndolo posibilitarán tener a un campeón argentino en Buenos Aires después de 13 años, desde que alzó el trofeo el cordobés David Nalbandian en 2008.



Luego del título ganado por el cordobés de Unquillo se sucedieron una tras otra 12 coronaciones extranjeras, siendo las más destacadas las del español Rafael Nadal en la edición 2015 y del austríaco Dominic Thiem en 2016 y 2018.

Además, el tenis argentino ganará un título por segunda semana consecutiva, tras la consagración el domingo pasado de Juan Manuel, el menor de los hermanos Cerúndolo, como campeón del Córdoba Open tras imponerse en la definición sobre el catalán Ramos.



El "Peque" Schwartzman jugó en Buenos Aires con la misión de borrar por completo su paso en falso de la semana pasada, cuando perdió en los cuartos de final del Córdoba Open sin ofrecer demasiada resistencia ante Ramos, un rival al que le había ganado los cinco duelos previos.



Por eso comenzó con un triunfo lógico sobre el eslovaco Lukas Klein (291) en octavos de final, luego elevó su actuación y con un tenis sin fisuras se impuso sobre el español Jaume Munar (106) en cuartos de final, y durante este jornada arrasó a Kecmanovic en "semis", tal como había sucedido la anterior ocasión que enfrentó al serbio, el año pasado en la ronda inicial de Roland Garros con triunfo en sets corridos por 6-0, 6-1 y 6-3.



El "Peque" demoró apenas 25 minutos para llevarse el primer set en cero, con tres quiebres sobre el servicio de su rival (1-0, 3-0 y 5-0) y un dominio abrumador, con una velocidad de pelota que hizo añicos la resistencia del serbio.



El número uno del tenis sudamericano, quien conquistó durante su carrera tres títulos, en Estambul 2016, Río de Janeiro 2018 y Los Cabos 2019, bajó un poco la intensidad en el segundo parcial y eso permitió al balcánico anotar un par de puntos para demostrar que no era un mero partenaire.



Schwartzman aceleró con el marcador igualado 2-2, quebró por cuarta vez a Kecmanovic y se adelantó 3-2, sustentado en su derecha muy precisa y algunas sutilezas como los drops que lanzó y desairaron a su rival.



Con mucha jerarquía, Schwartzman fue acorralando a Kecmanovic y le asestó la estocada final con un buen juego de saque y derecha que le permitió cerrar el partido por 6-4.



El tenista de 28 años y surgido del Club Náutico Hacoaj no pasó sobresaltos y es favorito este domingo en la final, por la diferencia de jerarquía con Cerúndolo, una grata revelación que recién está incursionando en los torneos del circuito mayor, dejando atrás una fructífera etapa en Challengers con tres títulos el año pasado, los que ganó en Split, Guayaquil y Campiñas.



Cerúndolo, de 22 años, se instaló en la final luego de haber sorteado la clasificación y merced a victorias sobre del rosarino Federico Coria (85), el francés Benoit Paire (29), tercer preclasificado en Buenos Aires, y los españoles Pablo Andújar (57) y finalmente Ramos, quien llegó a ocupar el puesto 17 del planeta hace cuatro años.



El hermano mayor de Juan Manuel mostró durante el torneo un rendimiento de menor a mayor con triunfos importantes ante Paire y trascendentes frente a Ramos por tratarse de una semifinal en la que no acusó nervios cuando la definición se estiró hasta el tercer set.



Al contrario, luego de haber ganado el primer set y perdido el segundo, Cerúndolo reaccionó rápido, recuperó la intensidad del principio del partido y soltó el brazo para encontrar mejores ángulos, eso sumado a que ajustó la devolución, así quebró a Ramos y encaminó la victoria.



El gran momento de Cerúndolo se reflejará en el nuevo ranking de la ATP que se dará a conocer el lunes y lo ubicará en el puesto 112, una posición que le permitirá ingresar a varios torneos sin tener que pasar por la clasificación.



Más allá del desenlace de la edición 21 del Argentina Open, una final entre el "Peque" y "Fran" resaltan el valor de tener competencia en el país, como sucedió la semana pasada en Córdoba con tres argentinos en semifinales y uno alzando el trofeo.



En "La Docta" los semifinalistas fueron Facundo Bagnis, Federico Coria y Juan Manuel Cerúndolo, quien luego alzó el título, y el único "intruso" fue el catalán Ramos.



La final del domingo será la tercera entre argentinos en Buenos Aires, tras la que Gastón Gaudio le ganó a Mariano Puerta en 2005 y la de Nalbandian venciendo al misionero Acasuso en 2008.