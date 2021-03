Gimnasia no pudo aguantar la ventaja y empató 1-1 ante Defensa en el Bosque

Gimnasia empató 1-1 como local ante Defensa y Justicia, por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, en un partido intenso en donde ambos equipos generaron varias situaciones de gol.

El Lobo se puso en ventaja al inicio del complemento con un gol de Johan Carbonero y tuvo chances para liquidar la historia, pero el Halcón terminó igualando la historia con un remate de Eugenio Isnaldo que se desvío en Harrinson Mancilla. Ya sobre el final la visita se quedó con uno menos por la expulsión de Fernando Meza.

Con esta igualdad el conjunto comandado por Mariano Messera y Leandro Martini llegó a las 5 unidades en su zona, a 3 de Unión, su próximo rival y quien por el momento está obteniendo el último cupo para la etapa final.

Yendo al trámite de juego, Gimnasia se mostró mejor en los primeros minutos, generando algunas aproximaciones y teniendo la posesión de la pelota, pero a partir de los 5 el equipo de Florencio Varela emparejó las acciones y empezó a llegar con mucho peligro al arco defendido por Rodrigo Rey,

Primero lo tuvo el ex albiazul Walter Bou, tras un centro bajo desde la derecha, llegó mal pisado y no pudo mandar la pelota al fondo de la red cuando el arquero albiazul ya no tenía demasiadas posibilidad de intervenir.

Minutos más tarde, Rey le tapó un mano a mano muy claro a Romero, aunque la jugada no terminó ahí; luego de una serie de rebotes, Eugenio Isnaldo sacó un remate bajó que un defensor tripero sacó en la línea.

El Lobo, que en esos minutos sufría los ataques del Halcón, pudo responder a los 14 minutos con un cabezazo de Brahian Alemán que se perdió apenas por centímetros. Fue la primera situación clara que tuvo el local en el partido.

A la jugada siguiente, Gimnasia volvió a llegar nuevamente por arriba: esta vez fue Lucas Barrios, quien capturó con la cabeza un centro de Matías Melluso e hizo estrellar el travesaño antes de los 20 minutos.

Pasada la primera media hora las situaciones claras mermaron un poco, aunque los equipos no cedieron en intensidad: varias infracciones fuertes pudieron haber terminado con alguna expulsión, aunque Pitana sola sacó tarjetas amarillas en la primera etapa.

En los últimos minutos volvieron las chances de peligro, pero ambos equipos volvieron a fallar en los últimos metros. Gimnasia, por ejemplo, tuvo la apertura del marcador con una escapada por la izquierda de Johan Carbonero que terminó con un disparo desviado del colombiano.

De esta manera se terminó el primer tiempo con un 0-0 en el marcador, un resultado "mentiroso": si bien el empate terminó siendo justo, ya que el trámite estuvo parejo, por la gran cantidad de situaciones creadas tanto Gimnasia como Defensa merecieron meter al menos un gol antes de irse al entreiempo.

Pero en el segundo tiempo el Lobo arrancó con todo y, a diferencia de los primeros 45 minutos, se le abrió el arco rápido: a los 4, Alemán la paró de pecho y habilitó a Carbonero, quien se metió al área con pelota dominada y remató entre las piernas del arquero para poner el 1-0.

¡Imparable el colombiano! Johan Carbonero armó una gran pared con Alemán, quedó mano a mano con Unsain y la tiró entre las piernas del arquero para marcar el 1-0 en El Bosque.

El gol le dio confianza al Lobo, que en los minutos siguientes fue el claro dominador del partido y generó varias chances que pudieron haber terminado en el 2-0. Defensa, por su parte, le costó encontrar su juego en el inicio del complemento.

Pero con el correr de los minutos la visita empezó a encontrar su ritmo de juego y volvió a encontrar los caminos para llegar al arco de Rey, que tuvo buenas intervenciones en la noche del Bosque, El Lobo, igualmente, también tuvo chances claras que pudieron haber significado el 2-0: Unsain se tomó revancha y le tapó un mano a mano a Carbonero.

Ya a los 25, y cuando Defensa ya llegaba con mucho peligro, llegó el 1-1: Isnaldo sacó un remate rasante desde la puerta del área que, tras desviarse en Harrinson Mancilla, dejó sin posibilidades al arquero.

¡Se le desvió justo! Eugenio Isnaldo metió un buen derechazo, pero la pelota pegó en Mansilla y se metió para el 1-1 del Halcón.

El tanto agrandó al Halcón, mientras que significó un golpe duro para el Lobo, que con el correr de los minutos empezó a perder la intensidad mostrada hasta ese momento y que le había permitido ponerse en ventaja.

A los 40 el equipo de Florencio Varela se quedó con un hombre menos por la expulsión de Fernando Meza, por doble amonestación. Pero teniendo en cuenta que solo faltaban cinco minutos, más los cinco que añadió Pitana, Gimnasia no llegó a aprovechar dicha ventaja.

SÍNTESIS:

Gimnasia (1): Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Víctor Ayala; Johan Carbonero, Brahian Alemán, Matías Miranda; Lucas Barrios. DT: Mariano Messera/Leandro Martini.

Defensa y Justicia (1): Ezequiel Unsain; Emanuel Brítez, Adonis Frías, Fernando Meza, Marcelo Benítez; Lautaro Escalante, Enzo Fernández, Eugenio Isnaldo; Brian Romero, Walter Bou y Francisco Pizzini. DT: Sebastián Beccacece.

Goles: ST 4m. Carbonero (G); 25m. Isnaldo (DyJ).

Expulsados: ST 40m. Meza (DyJ).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Informe: Lautaro Segura