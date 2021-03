Tiene el pene más largo del mundo pero su vida es un calvario: no puede trabajar ni caminar

Roberto Esquivel Cabrera ostenta el récord de tener el pene más largo del mundo. Su miembro mide 48 centímetros, y aunque para muchos puede ser una "bendición", para él le significa un calvario.

El hombre de de 55 años y habitante de la ciudad mexicana de Saltillo, se hizo famoso por esta cualidad pero no pudo entrar al Libro Guiness de los récords, en donde actualmente el ránking en este sentido lo encabeza el actor Jonah Falcon, con sus 35 centímetros de longitud. Y pese a su fama, su vida en una desgracia.

En primer lugar Cabrera no puede tener relaciones sexuales pese a su virilidad. El Estado lo considera "una persona discapacitada" y no puede conseguir un trabajo estable justamente por el tamaño de su pene, lo que le impide caminar bien, agacharse ni hacer ciertos movimientos.

Lo cierto es que las empresas no le brindan oportunidades y, según sostiene, “dicen que me van a llamar pero nunca lo hacen”. Pero eso no es todo porque su miembro viril le causó innumerables problemas de salud, incluyendo frecuentes infecciones urinarias. Tampoco puede dormir boca abajo y debe atar su miembro al cuerpo para poder descansar de una forma placentera.

Su médico asegura que “lo mejor que puede hacer es tener un pene de tamaño normal para que no salga lastimado y para que pueda tener relaciones sexuales y tener hijos”. El caso llamó tanto la atención que se realizaron investigaciones para entender realmente el motivo de su enorme tamaño. Y tras las tareas de rigor, se descubrió que la verdadera medida es de 18 centímetros, y que el resto era solo prepucio y piel inflamada. Los especialistas aseguran que se debe a las pesas que Roberto se colocaba en sus partes íntimas cuando era más joven para alargar el tamaño.

Cabrera confesó que solo mantuvo relaciones sexuales una vez, en 1990, en Seattle, Estados Unidos. En cuanto a esa situación dijo que se encontraba tomando algo en un bar, cuando una joven se le acercó y después de conversar e intimar, terminaron acostándose.