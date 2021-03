Anticipan que se van a fijar "restricciones muy fuertes a la salida de turistas al extranjero"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, adelantó que se van a tomar medidas que restringirán "muy fuertemente la salida de turistas" al exterior.

En la habitual conferencia de prensa durante la que brinda la situación epidemiológica de la Provincia, el titular de la cartera sanitaria anticipó un endurecimiento en lo que respecta al movimiento turístico en las zonas donde se registra la circulación de la cepa denominada "Manaos" del COVID-19.

"Se van a estar tomando a partir del nuevo decreto del día 12 que se fijan nuevas medidas y entre esas medidas va a estar restringir muy fuertemente la salida de nuevos turistas hacia las zonas de circulación del virus", confirmó.

El titular de la cartera sanitaria provincial dijo que "básicamente hay preocupación por tres cepas que se definen como la "sudafricana", de la que no hay circulación comunitaria en el país. Luego la famosa "británica2, que llegó a tener 4 ó 5 detecciones en nuestro país y no ha logrado esparcirse. Y después tenemos la conocida como "Manaos". Esa cepa sí está muy extendida en Sudamérica y particularmente en todo Brasil y países aledaños, aunque no en Argentina. Se han detectado algunos casos, se los ha seguido y se han logrado contener".

Gollán también se refirió a que actualmente "tenemos 7 mil turistas que tienen que regresar al país que están en estos lugares (donde se registra circulación comunitaria de esa cepa)" y "en cuanto regresen van a tener un sistema de cuarentena. Se está estableciendo qué modalidad. Cada provincia podrá utilizar metodologías mixtas, pero la idea es que sea un control muy, muy, muy fuerte de estas personas para que no se vaya a dispersar el virus en nuestro país".