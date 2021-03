El enojo de Marcelo Gallardo: "Sos un mentiroso, sos muy mentiroso"

Que Marcelo Gallardo vive los partidos con intensidad no es una novedad. Pero anoche al DT millonario se lo vio notoriamente alterado por algunos fallos del grupo arbitral que estuvo a cargo del partido que los riverplatenses perdieron sobre la hora con Argentinos Juniors en el Monumental.

El enojo del Muñeco se materializó en medio de las protestas contra Lamolina por diversos fallos muy discutibles. Marcelo Gallardo confrontó con vehemencia a Javier Uziga, el árbitro asistente 1. Gracias a la falta de público en los estadios producto de la pandemia del coronavirus, los micrófonos de ambiente tomaron a la perfección los dichos del Muñeco.

"Sos un mentiroso, sos muy mentiroso, muy mentiroso. Sos muy mentiroso", repitió muy enojado el DT de River. Pese a su airado reclamo, el entrenador no recibió ningún tipo de sanción.

Aunque el director técnico no se expresó públicamente una vez finalizado el partido, se cree que el enojo viene a raíz de lo sucedido a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando Lamolina decidió no sancionar un penal a favor del Millonario por una falta de Carlos Quintana sobre el colombiano Rafael Santos Borré. Con la intención de que el goleador siga concentrado, Gallardo lanzó: "Olvidate del árbitro. No te quiero escuchar más, Rafa".