Pergolini habló en público tras su renuncia en Boca: "La comunicación tenía que ser de otra forma"

Mario Pergolini reapareció en público luego de su renuncia a la vicepresidencia de Boca Jrs y su alejamiento de la gestión del club. "Me tomaré un descanso", dijo esta mañana en el marco de una vigilia periodística en torno a su casa del barrio porteño de Colegiales.

"Le agradezco en aquel momento a todos los que en aquel momento me han elegido en la fórmula, en donde sin dudas la fórmula es Ameal-Riquelme, sin dudas", expresó en todo de pacificación ante la enorme repercusión que cobró su alejamiento de la comisión directiva del Xeneize.

"Boca es un club grande, muy fuerte. Uno cree que puede salir de un ámbito y trasladarlo a otro, y poder hacerlo. Y una vez más comprobé que no, que yo no tengo esa capacidad", aseguró. "A veces uno por quedarse...", insinuó sobre su renuncia.

A su vez, expresó que "la verdad es que no me gusta que esté pasando esto porque son épocas donde se habla mucho. El hincha, el socio, le gustaría que se hable de otra forma. Pero a mi me parece más decente hacer esto. Dentro de las cosas que hago me es difícil seguir adelante".

Pergolini señaló que "el club está en buenas manos, con buena gente. Que uno a veces no sepa como llevarlo es problema de uno".

Y agregó que "vieron imágenes mías hace dos semanas atrás. Sin dudas hay detonadores, estas cosas no suceden por cosas chiquitas. Es una responsabilidad mía. Hasta cierto punto pude hacer algo y hay otras que me cuestan mucho llevarlas adelante".

El ex dirigente declaró que renunció "para que todos puedan seguir trabajando tranquilo". "Es un lugar que quiero, en el que estoy de chiquito. Estoy frustrado, triste. Prefiero seguir adelante. El club está en muy buenas manos", insistió.

Por otro lado señaló que más allá de su determinación "yo quiero a Boca, de eso no hay dudas. Seguiré siendo a la cancha"

En cuanto a su gestión en el cargo de vice de Jorge Amor Ameal, deslizó que "ni siquiera se hizo mucho. Uno a veces tiene que parar, ver si lo hizo bien, si lo hizo mal. Si se puede hacer o no se puede hacer. Son esas sumas."

Sin explayarse demasiado en detalles sobre su salida dijo que "yo creo que la comunicación tiene que ser de una forma y todo el resto no. Ya está. Hablé con Delgado, con Bermúdez. No se puede volver atrás".