No hay paz: uno de los Romero le apuntó al DT de San Lorenzo

Ni la victoria por 4 a 2 sobre Platense sirven para aplacar las polémicas en San Lorenzo. Anoche, el equipo azulgrana se llevó la victoria en el estadio del calamar pero al término de las acciones, declaraciones picantes de Oscar Romero dirigidas al DT Diego Dabove dieron mucho que hablar.

"Da bronca no ser titular, uno quiere estar", dijo uno de los hermanos paraguayos que integran el plantel de San Lorenzo. Protagonistas de varios episodios polémicos los últimos tiempos.

Oscar romero se extendió en el concepto y añadió: "Nos trajeron para jugar y quizá no entiendo por qué no estamos en algunos partidos...Más allá de que el tono no es para generar polémica, todo jugador quiere estar", dijo el paraguayo.

En los últimos encuentros, el entrenador Dabove alternó a los hermanos en el primer equipo. De allí la "queja" de Oscar Romero que seguramente traerá cola.