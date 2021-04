Obligaron a un equipo colombiano a jugar un partido a pesar de tener solo 7 futbolistas disponibles tras un brote de COVID

Águilas Doradas, equipo de la Primera División de Colombia, tuvo que jugar este domingo su partido ante Boyacá Chico a pesar de solo tener 7 futbolistas disponibles tras un brote de coronavirus.

En total fueron 16 los jugadores contagiados coronavirus, que se suman a 7 lesionados que hay en el plantel. Según indicaron en Colombia, el entrenador Francesco Stifano no puede utilizar a la Sub 20 porque no tiene ritmo de juego.

Los siete jugadores, antes de iniciar el encuentro, salieron con dos pancartas: "Primera la vida" y "Juego limpio". Las mismas no fueron mostradas en la transmisión televisiva, por lo que desde el Twitter oficial del club se preguntaron: "¿Censura?".

Si bien Águilas Doradas logró aguantar el 0-0 en el primer tiempo, el local logró aprovechar la diferencia numérica y se terminó imponiendo por 3-0.