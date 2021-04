“El fútbol goza de un privilegio, hay que cuidarlo”

Se viene el Clásico 162 y desde la seguridad no se quiere dejar detalles librado al azar, sobre todo, atendiendo la cuestión epidemiológica que se vive en el país.

Desde APREVIDE se apela ala conciencia social para evitar aglomeraciones en las inmediaciones del estadio de 1 y 57, más allá del operativo dispuesto que contará con más de 200 efectivos policiales en la zona del Bosque para el próximo domingo.

“El operativo está pensado para prevenir cualquier tipo de violencia que pueda darse, pero hay una especial preocupación por transmitirle a los hinchas que esperamos que no se junten. Entendemos que es un partido muy importante, pero es un contexto delicado donde la pandemia hace estragos. Apelamos a la conciencia de los hinchas de los clubes para que por esta vez lo miren por televisión, por ellos, por su familia”, le contó a este diario el titular del organismo, Gustavo Pérez.

Asimismo remarcó que “va a haber un operativo muy grande, unos 200 policías abocados a la cancha y a las inmediaciones. No se va a poder acceder a la zona del estadio de Gimnasia y tampoco donde se junta la gente de Estudiantes. Va a haber cortes sobre 1 entre 50 y 58”.

Además, informó que se acordó con los clubes que los futbolistas se dirijan al estadio de UNO en sus autos particulares y desde lugares diferentes para evitar caravanas.

“Los jugadores van a ir en autos particulares, porque no queremos banderazos, caravanas y despedidas. No están dadas las condiciones. Hay una lógica de consenso en eso, no los dictaminó APREVIDE, hay coordinación y los clubes entienden la gravedad. Se cuida a los planteles y si van todos juntos desde un mismo lugar, es inevitable que se junte gente detrás. Obviamente siempre hay alguno, pero confío en que en esta oportunidad, estoy convencido, de que la gente lo entenderá”

En otro orden, también confió que se prestará atención a la tradicional esquina de 7 y 50 para el post partido: “Va a estar previsto un operativo en esa esquina por el cuidado de comercios también, y además otros lugares icónicos como las dos sedes, y todo un patrullaje dinámico en todo el resto de la ciudad para evitar agrupamientos en las esquinas. Que sepan los revoltosos, los desubicados que quieran agarrarse a piñas, que estará muy atenta la policía. Trabajamos en coordinación con la municipalidad de la plata, con la departamental”.

En tanto, respecto al ingreso de banderas a las tribunas, tal como viene sucediendo, no habrá prohibiciones: “Lo venimos haciendo con los dos clubes y hay un compromiso de ellos, que nos garantizan que la colocación se haga de acuerdo a criterios razonables. No puede ingresar cualquiera, son socios previamente identificados, no ingresa gente que tenga prohibiciones, colocan las banderas en los lugares tradicionales y las retiran cuando el evento terminó”.

“Si no cuidamos que las cosas salgan bien, el fútbol caerá en las generales de las restricciones”

Gustavo Gómez,

Titular de APREVIDE

Por último, pidió que se valore que el fútbol aún puede continuar más allá de la delicada situación epidemiológica y sanitaria que se está viviendo en Argentina.

“El fútbol está gozando de un privilegio, hay que agradecer que se puede jugar. Si no cuidamos todos que las cosas salgan bien, caerá en las generales de las restricciones. Tiene que haber una conciencia en la importancia de mantener los cuidados”. cerró.