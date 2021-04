El positivo de Mauro Díaz encendió las alarmas en la previa de un nuevo Clásico

El drama del coronavirus se hizo presente otra vez en City Bell, en la semana menos esperado por el cuerpo técnico y la dirigencia. Ayer, luego de estar dos días aislado, se confirmó el examen positivo del volante Mauro Díaz, una de las figuras del equipo la semana pasada en el partido contra Aldosivi, en UNO, que terminó con victoria 1-0 para el Pincha.

Más allá de esta mala noticia para el entrenador Ricardo Zielinski, existe un atenuante y es que el futbolista no había acudido a entrenarse en el predio de City Bell ni el lunes ni el martes, justamente para no poner en riesgo de contagio a sus compañeros. El equipo médico y el que trabaja en los protocolos del plantel profesional trabajó muy rápido para que el virus no se propague por el plantel, al menos hasta que se realicen los hisopados a todos los jugadores.

Por lo tanto, el último contacto que el jugador tuvo con el plantel fue en el encuentro del domingo contra el Tiburón, y ahí otra vez el temor: la foto que se le viene al hincha a la cabeza es la celebración del gol de Martín Cauteruccio, quien fue a buscarlo para celebrarlo entre abrazos y besos. Ambos, más buena parte del equipo se abrazó con pocos centímetros de distancia tras la agónica conquista.

“Al jugador Mauro Díaz, por ser contacto estrecho de un familiar con COVID-19, se le realizó un testeo en el día de la fecha y el resultado fue positivo”, se comunicó ayer desde el cuerpo médico en las redes sociales oficiales del club, en la noticia más destacada de las que llegaron desde el Country de City Bell.

Mauro Díaz también había cumplido un rol preponderante en la gran victoria que consiguió el equipo ante River en la primera fecha del actual certamen. El futbolista, con una intervención sagaz, puso el empate contra el Millo y después el juego terminaría en victoria por un cabezazo de Noguera.

Por eso el Ruso perderá una variante muy importante, sobre todo cuando ingresa desde el banco de suplentes. Díaz demostró que estando bien, puede definir un juego con apenas unos minutos de lucidez futbolística.

RECUPERA AL CORCHO Y TENDRÁ OTRAS BAJAS

Cabe destacar que ahora el Pincha recuperará a Jorge Rodríguez, quien también padeció coronavirus pero que ya fue dado de alto y podrá estar dentro del equipo el próximo domingo desde las 16:15 ante Gimnasia.

Recién mañana el DT sabrá a cuáles jugadores podrá contar para el clásico

Más allá de esta baja de Díaz, el León también tendrá otras. Porque no llegarían en condiciones Fernando Tobio y Lucas Rodríguez y estaría con lo justo Federico González, ya que presentan problemas musculares y tienen un pie afuera del derby. En cambio, quien sí podría ser tenido en cuenta es David Ayala, quien presenta una mejoría tras haber padecido una dolencia en el psoas.

Claro que de todos modos, todo quedará sujeto a los nuevos hisopados que se realizarán mañana en la previa de la habitual práctica en el predio de City Bell. De no surgir imponderables, el entrenador ya tiene en mente un posible once que sería con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Juan Manuel Sánchez Miño; Manuel Castro, Iván Gómez, Jorge Rodríguez y Ángel González; Francisco Apaolaza y Leandro Díaz.

Cabe recordar que en lo que va del año, en el Pincha se conocieron los casos de Jerónimo Pourtau, Luciano Squadrone, Enzo Kalinski, David Ayala y Gaspar Di Pizio.

El entrenamiento que el plantel realizará esta tarde de cara al choque clásico del domingo será en el estadio de 1 y 57. En este ensayo futbolístico que llevará adelante el grupo, el entrenador comenzaría a contar con Federico González, quien volverá a tomar contacto con el balón luego de un desgarro. Si el futbolista responde bien podría ser una alternativa para el banco.