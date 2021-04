El crimen que agitó viejos fantasmas: ¿cómo viajar seguro en un auto de alquiler?

A casi una semana del brutal crimen de una joven en Altos de San Lorenzo, en el que un hombre dedicado a realizar viajes informales con su auto figura como principal sospechoso, la lupa se puso nuevamente en los requisitos que deben cumplir quienes conducen autos de alquiler para el transporte de pasajeros y, también, en los controles que se ejercen para asegurar que el servicio se brinde de la forma más eficiente y segura posible. Tras conocer este caso, interrogantes como “¿Quién va al volante del taxi o el remís que contraté?” o ”¿Qué me asegura que voy a llegar sin problemas a mi destino?” volvieron a plantearse entre los platenses.

Si bien existe un marco regulatorio para taxis y remises tipificados en las ordenanzas Nº 4455 y Nº 9215, respectivamente, en las agencias que brindan ambos servicios aseguran estar implementando una selección cada vez “más rigurosa” para evitar una contratación que más tarde termine generando “mala fama y dolores de cabeza”.

Como se informó, el pasado sábado 10 de abril Ayelén Estefanía Arredondo (23) fue asesinada a golpes en la casa de sus padres (75, entre 21 y 22) en el marco de un robo y por el hecho se detuvo a Marcelo Saleh (55), un sujeto que, según lo que ha podido establecer la Justicia, se dedicaba a hacer viajes con pasajeros a bordo de un Volkswagen Polo.

“NO ERA REMISERO, REMISEABA”

Según lo explicado por distintos referentes de este nicho comercial que dialogaron con EL DIA, el término que le cabe a la actividad que realizaba Saleh es “remisear”. Se trata de una expresión que es utilizada en la jerga urbana para referirse a la persona que maneja un auto sin cumplir con los requerimientos mínimos que se exigen a nivel municipal para poder ejercer la actividad de remisero. “Remarcamos esta diferencia porque no se puede comparar a un trabajador, que está sujeto a las normas y que cada día se levanta a ganarse el pan honradamente, con lo que hacía este sujeto. Es ofensivo”, sostuvo Hernán Sosa, vocero de la firma “Horizonte”.

carnet profesional

El sospechoso de haber ultimado a la joven estudiante de Derecho poseía antecedentes penales: había purgado una condena por robo calificado entre 2014 y 2018. Y, según se estipula en las ordenanzas 4455 y 9215, para poder acceder al carnet profesional es requisito indispensable no contar con un historial criminal.

Así lo indicó a este diario, el secretario de Emiliano Calanna, director de Administración y Licencias de Conducir, que precisó al mismo tiempo que al momento de hacer la licencia profesional, el interesado debe pasar además por toda una serie de exámenes que determinan si es una persona apta para desempeñarse en una tarea tan delicada como lo es transportar pasajeros.

“Debe tener que aprobar el examen oftalmológico como un psicofísico en donde el interesado es sometido a una serie de pruebas de aptitud”, apuntó.

Señaló también que taxistas y remiseros “deben pasar por una rigurosa inspección que se realiza cada dos meses y que se conoce como “desinfecciones”. “Lo que se hace es verificar el estado de los vehículos y que la documentación se encuentre al día. Puntualmente se revisan habilitaciones, VTV y carnets profesionales”.

transporte ilegal

Con respecto a los transportes ilegales que en la jerga se conocen como “remises truchos”, Calanna indicó que en este espectro están incluidos tanto los conductores que trabajan con aplicaciones móviles como aquellos que responden a las agencias que se montan de forma clandestina en distintos sectores de la Región.

Remarcó, de todos modos, que entre ambas modalidades existe una diferencia sustancial en lo que respecta a seguridad. “En cuanto a los choferes de aplicaciones existe cierto anclaje documental que permite hacer un seguimiento en el caso que ocurra algún ilícito. Claramente las agencias conocidas como truchas no poseen esta ventaja”, reseñó Calanna.

Al referirse a la opinión de algunos remiseros sobre la falta de controles orientados a combatir el mercado ilegal, Calanna sostuvo que “la voluntad política está pero que el problema en este tipo de situaciones radica en que no se puede identificar a un titular como sucede en cada comercio que está registrado y falta apoyo de la policía bonaerense para controlar las clausuras”.

“listas negras”

Además de las disposiciones que figuran en las ordenanzas, las empresas dedicadas al transporte de pasajeros han desarrollado otros filtros que, según sostienen, sirven como “complementos para asegurarse de que se está contratando a una persona responsable y orientada a brindar un servicio de calidad”.

Aquí es donde entran en escena las entrevistas, las recomendaciones y una especie de “listas negras” en las que figuran trabajadores que son conocidos por “generar conflictos”. Según precisó una fuente, estas nóminas no sólo suelen ser consultadas por los titulares de agencias sino que a veces también serían requeridas por funcionarios para facilitar la tarea de inspección.

“En este rubro es muy importante tener un buen comportamiento. Si vos te mandas una macana inmediatamente pasas a formar parte de los conflictivos. Quedas marcado. Y en el ambiente es fácil saber cómo te manejas. En términos reales, no existe una lista. No es que tenemos un papel con nombres. Se le llama así a la consulta entre colegas”, deslizó.

“Ladrón”, “irrespetuoso con los clientes”, “hace juicios”, “quema motores”, “rompe autos”, “paseador”, “insulta cuando maneja”, son algunos de los rótulos que se suelen usar en la jerga para calificar a tal o cual conductor, según pudo averiguar este diario. “A la hora de contratar no sólo se debe tener en cuenta que el interesado tenga licencia profesional. También hay que evaluar las mañas que tenga la persona”, sentenció la fuente.

con la tecnología como “aliada”

Una vez que el chofer o titular del auto es aceptado, comienzan a regir otro tipo de controles que tienen por finalidad mantener la conducta a través del tiempo. En este sentido, los titulares de agencia coinciden en que los adelantos tecnológicos se han convertido en verdaderos aliados para examinar el desempeño de quien maneja un rodado.

Seguimiento satelital, el uso de un canal abierto y expeditivo como Whatsapp para que los clientes puedan hacer sus quejas y resolver los problemas rápidamente y la verificación de documentación mediante las páginas web oficiales, permiten que la tarea de “control de calidad” se pueda realizar de forma efectiva.

Para acceder a un carnet profesional es requisito indispensable no tener antecedentes

En este sentido, Ignacio Navarro, representante de la firma “Señorial”, explica que “Como forma de control nosotros pedimos antecedentes penales periódicos y contamos con un sistema de monitoreo satelital de los autos que nos brinda indicadores que nos permiten medir la actividad que realizan los coches. Hacemos una entrevista en la que se analizan ciertos aspectos del aspirante y luego consultamos si ha tenido algún conflicto reciente con algún colega. Eso es vital para evitar problemas”.

Añadió que “contamos con un listado de los seguros de los autos que nos permite verificar en tiempo real la situación en la que se encuentran las pólizas de forma tal que el coche que no esté al día no trabaja”.

“O sea, como lo hacen muchas agencias, se ponen en práctica todos los mecanismos disponibles para brindar un servicio excelente a todos los vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada. Hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir problemáticas pero estamos un poco solos en esta tarea porque sentimos que no hay voluntad a nivel oficial de combatir el transporte ilegal. Eso termina perjudicando al sector en el sentido de que se nos pone a todos bajo la lupa. Creo que el Municipio debería tomar nota de lo que le pasó a la chica y aplicar inspecciones más exhaustivas”, analizó Navarro.

“las barreras funcionaron”

Como respecto al caso de Saleh, Ricardo Saavedra, titular de la empresa “Radio Taxi”, opinó que las barreras que se han implementado para acceder al carnet profesional funcionaron ya que el sujeto sospechado de cometer el crimen no contaba con este registro.

La medida de seguridad más efectiva es contratar autos enrolados en agencias habilitadas

Con respecto al control que implementa en su agencia destaca que se preocupa de hasta el más mínimo detalle. “Apuntamos a brindar el mejor servicio. Por eso, apuntamos a que el trabajador use ropa que no le caiga mal al pasajero. No se permite el uso de musculosa, ni camiseta de fútbol, ni gorra ni pañuelos. Y ahora, con este contexto epidemiológico, estamos haciendo especial hincapié en las medidas de prevención como el uso de tapabocas, de la mampara de plástico y alcohol.

“Nosotros no tomamos a nadie que no tenga el carnet profesional. Si tiene el carnet es porque no tiene antecedentes. En eso ya quedamos cubiertos de que no estamos contratando a una persona con tendencia al delito”, precisó Saavedra.

cursos para mejorar el servicio

Por su parte, Hernán Sosa, representante de la firma “Horizonte” remarcó que tal es el grado de preocupación que tiene el gremio de los remiseros con brindar un servicio de excelencia que se viene trabajando en un proyecto que propone que los conductores tomen cursos de perfeccionamiento.

Agencias y funcionarios manejan también “listas negras” de choferes en el ambiente

“Manejo de ira, ceremonial y protocolo, lenguaje de señas, cómo brindar asistencia a personas con capacidades diferentes y hasta primeros auxilios. Pensamos que sería bueno sumar todo esto para brindar el mejor servicio. Estamos convencidos de que si los trabajadores se capacitan vamos a tener que ejercer menos controles con las herramientas que aplicamos actualmente como seguimiento satelital y recepción de quejas”, destacó Sosa.

la tranquilidad de las 5 estrellas

En lo que respecta a los choferes que trabajan como “socios” en aplicaciones móviles, muchos platenses valoran la posibilidad que tienen de poder acceder en tiempo real a un viaje. Además ponderan como lo “más importante” el hecho de que se pueda conocer el historial de viajes del conductor y la calificación que le han puesto otros usuarios.

“Creo que en este caso se puede decir que el mercado consiguió algo que el Estado no ha podido lograr: la autorregulación. Nosotros contratamos un servicio y tenemos garantías de que se va a brindar de la mejor forma en base a las experiencias de otros usuarios. Es como el boca en boca pero elevado a la décima potencia. Ver 4 o 5 estrellas en el conductor que te designaron es un alivio”, indicó Marta, una consumidora de “Uber”.

En este sentido, quienes se dedican a transportar pasajeros coinciden en que la medida de seguridad más efectiva para evitar contratiempos es contratar los servicios de autos que se encuentran enrolados en agencias que estén habilitadas ya que todas cumplen con las disposiciones que se les exigen a los choferes.