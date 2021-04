Una joyera de 73 años está grave por los golpes que recibió en un asalto a su local

La dueña de una joyería especializada en arreglar relojes antiguos -cercana al Parque Saavedra- permanecía anoche internada en el hospital San Martín, con una grave herida en la cabeza que sufrió durante un asalto en su local. Una familiar aseguró a este diario que la víctima, de 73 años, “está en terapia intensiva” y es muy poco lo que sabe sobre el hecho que la dejó en esa situación. Por caso, ni siquiera está claro a qué hora ocurrió.

La víctima es Graciela Lasca (73), dueña de la joyería “Altomare”, que funciona “desde hace más de 50 años” en 62 entre 14 y 15, reseñó su nuera Analía Anoya (41) en un mano a mano con EL DIA.

Según explicó, fue su esposo quien descubrió lo que había pasado, cuando a eso de las 4 de la tarde tocaron el timbre en casa, que está al lado del negocio, y al salir a la calle “sólo se encontró con que habían entrado a robar en la joyería de mi suegra”. La escena que vio le heló la sangre: Graciela “estaba tirada en el piso, inconsciente y con las manos y pies atados” con cinta, informaron la nuera y fuentes policiales.

Desesperado, el hombre llamó enseguida al 911. “Los primeros en llegar fueron los efectivos de motorizada y la encontraron respirando con insuficiencia”, aportó un jefe policial, además de un importante desorden en el local.

Minutos después un patrullero se ocupó de trasladar a la comerciante hasta el hospital San Martín, ya que “la ambulancia tardaba demasiado”, explicó Anoya.

Hay al menos dos cuestiones que todavía la familia desconoce. “No sabemos bien a qué hora ocurrió el robo, porque ella al mediodía cierra y se va a su casa”, en otra zona de la ciudad, “para regresar por la tarde. Es probable que haya quedado inconsciente desde poco antes del mediodía hasta que mi esposo la encontró en esa situación a las 4 de la tarde. O que el asalto se haya dado un rato antes de que él la viera”.

Tampoco se conoce, por el momento, “si el hematoma que se le formó en la cabeza se originó por un culatazo que le pegaron o si cayó al piso y pegó fuertemente con su cabeza”.

Precisamente esa lesión es la que los médicos que asisten a Lasca siguen de cerca en su evolución.

“Lo que nos dicen es que su cuadro es de gravedad”, resumió Anoya con un tono de voz que reflejaba la preocupación de toda la familia.

Un patrullero trasladó a Graciela Lasca al hospital San Martín. No se sabe cuándo fue el robo

Consultada sobre lo que robaron el o los delincuentes (otra cuestión que está en duda), indicó la mujer que por ahora no lo saben, “aunque descontamos que se habrán llevado tanto dinero como mercadería. Todavía está trabajando la Policía Científica, por lo que no se pudo establecer lo robado”, reveló.

La mujer, igual que los suyos, tienen la esperanza de que una cámara de seguridad de un particular que vive en esa cuadra haya logrado filmar a los responsables del atraco.

“La Policía luego nos dirá si quedaron captados en las imágenes”, consignó Anoya.

Otro dato que no pasó por alto es que su suegra “es muy desconfiada, no es de abrir fácilmente la puerta del local, que además funciona con un sistema eléctrico. Si veía a alguna persona sospechosa no le permitía el acceso”, por lo que conjeturó que probablemente vio que era alguien “de buena apariencia o que había ido antes, como un supuesto cliente, para volver con la intención de robar”.

Lo cierto es que este dramático caso de inseguridad generó una fuerte conmoción en el barrio, por cuanto la propietaria de esta joyería “lleva más de 50 años” de trayectoria en el lugar, refirió su nuera.

Los efectivos policiales que arribaron a la escena encontraron, precisó Anoya, una bolsa que contenía una campera y un par de zapatillas.

“Es probable que se la hayan dejado olvidada (el o los delincuentes) tras escapar con apuro del negocio”, especuló la nuera de la víctima.