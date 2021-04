Es irreversible el cuadro de la joyera que quedó en coma tras un asalto

“Sólo nos queda esperar a que nos llamen del hospital (San Martín) para avisarnos del desenlace, porque los médicos ya nos dijeron que su cuadro de salud es irreversible”, reveló en la tarde de ayer a este diario Flavio Altomare (43), hijo de la dueña de la joyería de 62 entre 14 y 15 que -como lo reflejó este diario ayer- fue asaltada hacia el mediodía del jueves.

La dramática situación de Graciela Lasca (73) fue confirmada por su hijo en la vereda de su vivienda, contigua a la joyería que lleva como nombre su apellido: Altomare.

Recordó que encontró a su madre tirada en el piso del garaje de su casa, que puerta mediante comunica con el negocio. Según describió, “estaba al lado de una silla, atada de pies y manos e inconsciente”.

“Fue a eso de las 4 de la tarde (del jueves pasado). Pero ignoro si estuvo así desde poco antes del mediodía, porque desconocemos a qué hora exacta fue el asalto”, completó Flavio.

“NOS FALTA SABER VARIAS COSAS”

Esas precisiones, se esperanzó, podrían establecerse si alguna cámara de seguridad de la cuadra o los alrededores llegó a filmar el paso del o los delincuentes que ejecutaron este terrible episodio de inseguridad.

“La DDI está trabajando en el tema y seguramente observará lo que muestre el video de esa cámara de un vecino. Ni siquiera sabemos si actuó un solo ladrón o más”, amplió el hijo de la víctima.

Pero hay otros interrogantes a develar. Según Flavio, su madre siempre tomó recaudos para no ser víctima de un asalto, como abrirle la puerta de la joyería solamente a clientes conocidos. “A quienes le despertaban sospechas los atendía por una ventanita de vidrio que está en el frente del local. Por eso ignoramos cómo fue que entraron para asaltarla”, reflexionó Flavio.

Otra incógnita a despejar es el monto de dinero y la mercadería que se llevaron los ladrones.

“Le encontré a mamá su billetera, donde guardaba un poco de dinero. Pero sólo ella sabe la plata que había en la caja registradora y otros faltantes del local”, apuntó después.

Insistió en que “nos falta saber varias cosas, pero confiamos en que iremos obteniendo las respuestas en base a la investigación policial que se está realizando”.

En el mano a mano que mantuvo con este diario, Flavio puso el foco en una situación que lo enoja y angustia.

“Lo que me indigna realmente es que hayan atado de pies y manos a mi mamá, cuando no hacía falta, para provocarle miedo. Es una señora mayor, que no llega a pesar 56 kilos”, puntualizó.

Y agregó: “Con haberla encerrado en el baño ya era suficiente. Pero la maniataron y verse así, más el susto por el asalto, le causaron un estado de estrés que derivó en que sufriera un pico de hipertensión”.

El informe médico, al que accedió a este diario, detalla que la paciente sufrió “un infarto cardíaco, encontrándose en estado de coma profundo y con asistencia respiratoria mecánica”, observándose un coágulo “en el tronco cerebral” que no es “quirúrgico”.

Los profesionales que asistieron a Lasca descartaron, en principio, que las lesiones en la zona craneana “sean compatibles con golpes, pudiéndose tratar de un ACV”, explicaron fuentes policiales.

Con toda esta información y el recuerdo de lo que vio, Flavio supone que, descompensada, su madre “cayó de la silla donde la sentaron en el garaje de mi casa y golpeó fuertemente su cabeza contra el piso”. Fue ese tremendo impacto lo que, señaló el hijo de esta comerciante, “hizo que le estallara el cerebro y se le formara el coágulo que tiene alojado en la zona de la nuca”, ubicación que impide cualquier cirugía. “Sólo podemos esperar que nos llamen por teléfono del hospital San Martín para avisarnos cuándo se va a dar el desenlace, que puede llevar algunas horas o días”, admitió con los ojos inundados de lágrimas.

“QUERÍAMOS QUE CIERRE EL LOCAL”

Cuando logró sobreponerse de la angustia, Flavio reveló que “en más de una oportunidad” le pidieron a su madre que “cerrara el local o que lo alquilara, para que no trabajara más”. Le sugirieron también que viajara o hiciera otras actividades recreativas, pero, invariablemente, la respuesta de Graciela era siempre la misma. Preguntarse y preguntarles a quienes se lo planteaban, con qué iba a llenar sus días, si el comercio fue parte de su vida desde siempre.

“Tampoco nunca aceptó nuestros consejos de que vendiera su auto, con el que iba y venía desde su casa a la joyería”, recordó.

El coche permanecía ayer estacionado en la cuadra de la joyería.

Flavio mencionó que el último contacto directo que tuvo con su madre fue en la noche del miércoles. “Estuvo en casa, como solía hacerlo cuando terminaba de trabajar. En cambio, al mediodía prefería irse a su casa, seguramente para descansar un poco antes de volver a abrir a la tarde el negocio”, expuso.

Graciela se encarga de esa joyería especializada en la reparación de relojes antiguos desde hace 50 años, 35 de los cuales en condición de viuda. En todo ese tiempo jamás sufrió un robo; hasta el jueves pasado.

“Mi mamá tiene 73 años y pesa menos de 56 kilos”, se indignó el hijo, “¿para qué atarla?”